8 قتلى و5 إصابات بانقلاب سيارة في محافظة ريمة اليمنية (صورة)

أفاد مراسل RT بمقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين إثر انقلاب سيارة جرفتها مياه السيول في مديرية كسمة بمحافظة ريمة اليمنية.

وذكر مصدر محلي أن سيارة كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء انقلبت من أعلى منحدر جبلي في منطقة المصبحي مركز مديرية كسمة ما أدى إلى وفاة ثمانية أشخاص بينهم امرأة وإصابة خمسة آخرين بجروح وكسور حالة بعضهم خطيرة.

وأضاف أن المتسبب في الحادث هو تدفق سيول الأمطار الغزيرة التي أعاقت حركة السير من وإلى المديرية.

وقال: "تم إسعاف المصابين إلى إحدى مستشفيات محافظة الحديدة".

المصدر: RT