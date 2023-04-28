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"الوطن" السورية: الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء حمص

تابعة للجزائر.. طائرة الإطفاء "بيريف" تقوم بالتدريبات فوق بايكال قبيل موسم الحرائق (صور)

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تابعة للجزائر.. طائرة الإطفاء
Globallookpress
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ظهرت طائرة بيريف الروسية التي اشترتها الجزائر خلال حصة تدريبات القطف والتزود بمياه إخماد الحرائق فوق بحيرة بايكال الروسية، بحسبما نشرته صفحة "سيكرت دفاع" في "فيسبوك".

وتعتبر هذه الطائرة حاليا أهم المركبات الجوية المنتظرة لمواجهة حرائق الغابات في فصل الصيف.

تابعة للجزائر.. طائرة الإطفاء

تابعة للجزائر.. طائرة الإطفاء

تابعة للجزائر.. طائرة الإطفاء

وفي العام الماضي كانت الجزائر تستعد لاستلام الطائرة البرمائية العملاقة "بي إي - 200" (بيريف) المتعددة الأغراض، والتي تصنعها روسيا ويمكنها تنفيذ قائمة كبيرة من المهام وأبرزها إطفاء الحرائق الهائلة، التي لا يمكن التغلب عليها بوسائل الإطفاء التقليدية.

وتصل حمولتها المائية إلى 12 طنا.

المصدر: RT

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