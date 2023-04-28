افتتاح أكبر معبد بوذي في روسيا (فيديو)

شهدت جمهورية توفا الروسية افتتاح معبد " توبتين شيدروب لينغ" الذي أصبح أكبر معبد بوذي في روسيا.

افتتح المعبد في عاصمة الجمهورية، كيزيل، ويبلغ ارتفاعه 56 مترا شاملا الأعمدة، و ويتكون من 12 طابقا ، وسماكة الجدران فيه 170 سم، وتبلغ المساحة الإجمالية لأرضه 9.3 هكتار.

وحول الموضوع قال رئيس جمهورية توفا، فلاديسلاف خوفاليغ: "المعبد الجديد ضروري للمراسم البوذية، وهو دليل على التطور الفعلي والازدهار للتعاليم الحقيقية لبوذا في هذه المنطقة، صوت غاندي حيث يظهر يرمز إلى النعمة وإزالة العوائق".

المصدر: fontanka.ru