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افتتاح أكبر معبد بوذي في روسيا (فيديو)

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افتتاح أكبر معبد بوذي في روسيا (فيديو)
Sputnik ilya naimushin
معبد " توبتين شيدروب لينغ" البوذي في روسيا
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شهدت جمهورية توفا الروسية افتتاح معبد " توبتين شيدروب لينغ" الذي أصبح أكبر معبد بوذي في روسيا.

افتتح المعبد في عاصمة الجمهورية، كيزيل، ويبلغ ارتفاعه 56 مترا شاملا الأعمدة، و ويتكون من 12 طابقا ، وسماكة الجدران فيه 170 سم، وتبلغ المساحة الإجمالية لأرضه 9.3 هكتار.

وحول الموضوع قال رئيس جمهورية توفا، فلاديسلاف خوفاليغ: "المعبد الجديد ضروري للمراسم البوذية، وهو دليل على التطور الفعلي والازدهار للتعاليم الحقيقية لبوذا في هذه المنطقة، صوت غاندي حيث يظهر يرمز إلى النعمة وإزالة العوائق".

المصدر: fontanka.ru

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