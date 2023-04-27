فيديو جديد لحلا شيحة يضعها مجددا في مرمى انتقادات المتابعين والتعاطف (فيديو)

وقعت الفنانة المصرية حلا شيحة تحت انتقادات متابعيها بسبب إطلالة جديدة لها حيث ظهرت في فيديو وصور في مكان عام تستعرض شعرها وبدا كأن أحدا ما يحاول تصويرها، ولم تركز من شدة الضحك.

ومؤخرا تعرضت شيحة لانتقادات كثيرة بسبب خلعها للحجاب، وكتبت في تعليق لها: "ضحك، عايزة أركز، قلبت بضحك"، مع تداول أنباء لم يتم حسمها بعد حول انفصالها عن زوجها المنتج والداعية معز مسعود.

وسألتها إحدى المتابعات بأن قرار الحجاب الذي تتخذه يرتبط بالأشخاص، في إشارة إلى زيجاتها الثلاث التي ظهرت فيها الفنانة بالحجاب عقب زواجها، وبعد الانفصال قامت بخلعه.

وردّت شيحة عليها بأن هذه الشائعات والاتهامات غير صحيحة، واكتفت بالقول: "لا مش صحيح".

وسألها أحد المتابعين:"لما كنتي محجبة ليش متنزلين ستوري أو صور، ليش من تكوني غير محجبة ترجعي تنزلي". لكن الفنانة لم ترد عليه.

وكتب ثالث: "والله ما حد عارف آخرتها ايه معاكم يوم بشعركم ويوم بحجاب، واخدينه مجرد تريند ولعبة في حياتكم وبس، يعني بعد حوارك مع تامر حسني قلي دي مش اوفر دي بس محترمة الحجاب دلوقتي قلت فعلا اللي ما بعرفش بقول عدس".

وعلى المقلب الآخر، دافعت عنها إحدى المتابعات في وجه التعليقات المنتقدة وقالت لهم: "هي حرّة تلبس الحجاب أو تشيله دى علاقتها مع ربنا.. مش احنا اللى هنحاسب بعض على الطاعة.. دعوا الخلق للخالق.. و يا تقولوا كلمة كويسة يا بلاش خالص".

وساندتها أخرى بالقول: "يا أيها العالم اللي في الكومنتات.. الحجاب أو عدم الحجاب قرار يخصها انتوا مالكم؟!؟؟؟".

المصدر: إرم نيوز