رغم طموحه الكوني.. لماذا يعيش إيلون ماسك في منزل متواضع؟ وما هي ردة فعل أصدقائه عند زيارته؟

تحدث رجل الأعمال والميلياردير الأمريكي إيلون ماسك عن سبب تجنبه العيش في القصور الفخمة، وسكنه بمنزل متواضع من ثلاث غرف نوم.

إقرأ المزيد

ويستأجر الرئيس التنفيذي لشركتي "Tesla" و"Space-X"، شقة تقدر قيمتها بـ40 ألف جنيه إسترليني فقط ، وليس لديه خطط لشراء منزل آخر أو استئجار منزل فخم.

وبدلا من حمامات السباحة ودور السينما وأزقة البولينج، اختار الرجل البالغ من العمر 51 عاما الإقامة على بعد 30 دقيقة سيرا على الأقدام من مقر شركته "Space-X".

وسبق أن غرد إيلون ماسك في "تويتر" سابقًا بأنه يخطط لبيع "جميع الممتلكات المادية تقريبًا".

في حين أكد أن لديه "منزلا رئيسيا واحدا بقيمة 50 ألف دولار (40 ألف جنيه إسترليني) في بوكا تشيكا / ستارباز تم استئجاره Space-X، موضحا آنذاك "إنه أمر رائع نوعا ما".

وخلال مقابلة مع بودكاست "Full Send"، كشف ماسك عن مزيد من التفاصيل حول مكان الإقامة واعترف بأن مكانه الصغير يجعله غير عملي للترحيب برفاهية الضيوف.

وأردف: "إنه منزل صغير..كان بجوار مصنع الصواريخ مباشرة. لذا، يمكنني السير إلى المصنع، على بعد نصف ساعة".

وتابع: "عندما يأتي الأصدقاء للبقاء فيه، لا يمكنهم تصديق أنني أعيش في هذا المنزل..أجد أنه إذا كنت بمفردي، فلا بأس".

وأوضح ماسك لماذا لم يكن بناء منزل أكثر فخامة من أولوياته القصوى قائلا: "أعتقد أن لدي إنتاجية عالية..تخصيص الوقت لبناء منزل ، حتى لو كان منزلا رائعا حقا، لا يزال غير مفيد للوقت بالنسبة لتطوير الصواريخ اللازمة للوصول بنا إلى المريخ والمساعدة في حل مشكلة الاستدامة".

المصدر: "دايلي ستار"