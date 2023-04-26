ملكات جمال موسكو 2023

أعلنت لجنة التحكيم في مسابقة ملكة جمال موسكو 3 فائزات بجائزة "ملكة جمال موسكو" حسب أعمارهن.

وقد أقيم حفل توزيع جوائز المسابقة في مركز "موسكو" الفولكلوري.

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وقد نالت جائزة "ملكة جمال موسكو 2023" بفئة الأعمار 20 - 30 عاما أناستاسيا غونتشاروفا مقدمة البرامج التلفزيونية والطبيبة النفسانية. أما جائزة "ملكة جمال موسكو" لفئة الأعمار 30 – 40 عاما ففازت بها أناستاسيا ميلييفا، مؤسسة العلامة التجارية لأزياء النساء. وفازت سفيتلانا ميشينا بجائزة "ملكة جمال موسكو الكلاسيكية 2023" بفئة السن 40 – 50 عاما، وهي بطلة العالم في الرقص الرياضي ورقص الباليه.

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وتم تكريم 25 مشاركة تأهلن للدور النهائي في المسابقة بالتيجان والشرائط الخاصة. وبينهن ربات منزل ومدرسات وطبيبات ونساء أعمال وموظفات في وزارة الطوارئ وأخصائيات نفسانيات وحقوقيات ومقدّمات برامج تلفزيونية ومصممات أزياء.

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وبين المشاركات سيّدتان لدى كل منهما 6 أطفال، وتم تكريمهما بجائزة خاصة وهدايا من حركة "أمهات روسيا" الاجتماعية.

يذكر أن مسابقة "ملكة جمال موسكو" السنوية تقام منذ عام 1998. وقامت بتأسيسها آلا ماركينا، رئيسة مؤسسة "كوكب النساء" الروسية.

المصدر: تاس