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ملكات جمال موسكو 2023

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ملكات جمال موسكو 2023
vnimanie.pro
المشاركات في الدور النهائي للمسابقة
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أعلنت لجنة التحكيم في مسابقة ملكة جمال موسكو 3 فائزات بجائزة "ملكة جمال موسكو" حسب أعمارهن.

وقد أقيم حفل توزيع جوائز المسابقة في مركز "موسكو" الفولكلوري.

ملكات جمال موسكو 2023
dzen.ru
الفائزة بجائزة "ملكة جمال موسكو 2023" أناستاسيا ميلييفا

وقد نالت جائزة "ملكة جمال موسكو 2023" بفئة الأعمار 20 - 30 عاما أناستاسيا غونتشاروفا مقدمة البرامج التلفزيونية والطبيبة النفسانية. أما جائزة "ملكة جمال موسكو" لفئة الأعمار 30 – 40 عاما ففازت بها أناستاسيا ميلييفا، مؤسسة العلامة التجارية لأزياء النساء. وفازت سفيتلانا ميشينا بجائزة "ملكة جمال موسكو الكلاسيكية 2023" بفئة السن 40 – 50 عاما، وهي بطلة العالم في الرقص الرياضي ورقص الباليه.

ملكات جمال موسكو 2023
dzen.ru
ملكة جمال موسكو

وتم تكريم 25 مشاركة تأهلن للدور النهائي في المسابقة بالتيجان والشرائط الخاصة. وبينهن ربات منزل  ومدرسات وطبيبات ونساء أعمال وموظفات في وزارة الطوارئ وأخصائيات نفسانيات وحقوقيات ومقدّمات برامج تلفزيونية ومصممات أزياء.

ملكات جمال موسكو 2023
m.daytimenews.ru
ملكة جمال موسكو

وبين المشاركات سيّدتان لدى كل منهما 6 أطفال، وتم تكريمهما بجائزة خاصة وهدايا من حركة "أمهات روسيا" الاجتماعية.

يذكر أن مسابقة "ملكة جمال موسكو" السنوية تقام منذ عام 1998. وقامت بتأسيسها آلا ماركينا، رئيسة مؤسسة "كوكب النساء" الروسية.

المصدر: تاس

 

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