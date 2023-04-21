النرويج..امرأة تعثر في قبو منزلها على كنز من عصر الفايكينغ

عثرت امرأة في مدينة فالدريس النرويجية في قبو منزل والديها على كنز يعود إلى عصر الفايكينغ.

إقرأ المزيد



وتشير بلدية منطقة إنلانديت في بيانها إلى أن غريتا مارغو سيوروم أدركت أن الـ32 سبيكة حديدية التي عثرت عليها عندما كانت تقوم بتنظيف القبو لها أهمية تاريخية. لذلك أبلغت عنها الخبراء، الذين نسبوها إلى عصر الفايكينغ أو العصور الوسطى المبكرة.

ووفقا للمؤسسة الإعلامية الحكومية النرويجية NRK، عثر والد غريتا على هذه السبائك الحديدية في ثمانينيات القرن الماضي عندما كان يحفر بئرا ووضعها في قبو المنزل. ويعتقد الخبراء أن شخصا ما قد أخفى هذه القطع لكي يعود لاحقا لأخذها، ولكنه لم يعد.

وهذه السبائك مطولة وفي إحدى نهايتيها ثقب ربما لربطها وتزن كل سبيكة 50 غراما. وربما وفقا للعلماء كانت تستخدم كنقود.

المصدر: نوفوستي