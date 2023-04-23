العلم وراء الشخصية الشهيرة "سوبر ماريو"!

وصل ماريو، بطل سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة التي تم إنشاؤها عام 1985، أخيرا إلى الشاشة الفضية الأسبوع الماضي.

وفي ألعابه، تتنقل الشخصية عبر عوالم مختلفة وتقاتل الأعداء وتنقذ الأميرة Peach من العربة الشريرة.

ويمكن القول إن جزءا مما جعلها لعبة ممتعة للغاية هو الإنجازات المذهلة التي يمكن أن يحققها ماريو والتي يبدو أنها تتحدى قوانين العلم، مثل القفزات الخارقة والسرعة.

واحتفالا بإصدار "فيلم سوبر ماريو"، يلقي MailOnline نظرة على السمات الجسدية التي يجب أن يتمتع بها "البطل الإيطالي" والتي تمكنه من القيام بذلك. وتلقي أيضا نظرة على قوة الجاذبية للكوكب الذي تعيش عليه شخصية ماريو وأصدقاؤه، وكذلك كيف يمكن أن توجد نباتاتها وحيواناتها السحرية في الحياة الواقعية.

الجاذبية

في امتياز ماريو لألعاب الفيديو، يمكن للشخصية تحقيق قفزة وقوف مثيرة للإعجاب.

ويؤدي الضغط على "A" أو "سهم لأعلى" إلى رؤية ماريو يقفز فوق الأعداء، ويقفز على المنصات ويصطدم بالكتل الغامضة.

ووفقا للتمثال الرسمي لماريو في طوكيو باليابان، يبلغ ارتفاعه 5 أقدام وبوصة واحدة (155 سم).

وبالإضافة إلى ذلك، في لعبة Super Mario Bros الأصلية عام 1985، كان قادرا على القفز خمسة أضعاف ارتفاعه - وبالتالي، مسافة 25 قدما و5 بوصات (775 سم).

وسجل غينيس العالمي لأعلى قفزة ثابتة هو 5 أقدام 3.73 بوصات (1.616 م)، الذي حدده إيفان أنغار من كندا في عام 2016، الذي كان يبلغ طوله 5 أقدام و10.5 بوصات (1.791 م).

وتقزم "قفزة ماريو غير الرسمية" هذه المسافة، بالإضافة إلى الرقم القياسي العالمي للقفز العالي البالغ 8 أقدام و0.46 بوصة (2.45 م)، الذي سجله خافيير سوتومايور من كوبا في عام 1993.

وتقول إحدى النظريات حول كيفية تحقيق الشخصية لهذا، إن الجاذبية على كوكبها أضعف بكثير من جاذبية كوكب الأرض، لأنها أصغر بكثير.

ويمكن حساب التسارع تحت الجاذبية بضرب ارتفاع القفزة في اثنين، وتقسيمها على الوقت المستغرق للعودة إلى الأرض، تربيعا.

ووفقا لـ PBS Space Time، في لعبة Super Mario World عام 1990، يقفز ماريو حوالي 2.25 ضعف طوله، ويستغرق 0.3 ثانية تقريبا للتراجع.

وكما نعلم ارتفاع ماريو، فإن هذا يعمل كقوة جاذبية تقريبية تبلغ 78 مترا لكل ثانية مربعة.

ولوضع هذا في المنظور، يفقد البشر وعيهم عادة عندما يواجهون الجاذبية أقوى بخمس أو ست مرات من الأرض.

وفي الواقع، يبدو أن جاذبية ماريو تعمل ضد قفزاته الضخمة، لذلك يجب أن تكون نتيجة قوته.

العضلات

بالنظر إلى هذه البيانات، قال عالم في الفيزياء الفلكية إن ماريو سيكون قادرا على القفز لمسافة تزيد عن 90 قدما (28 مترا)، بسرعة تبلغ 50 ميلا في الساعة (80 كم/ساعة).

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وسيأتي هذا القدر الهائل من القوة من عضلات ساقه، وإذا عرفنا وزنه يمكننا تقدير مقدار ما يبذله بالضبط.

وتتمثل إحدى طرق الحصول على هذه المعلومات في النظر إلى مآثر ماريو الجسدية الأخرى - على وجه التحديد، كيف يمكنه كسر أربع طبقات من الطوب عن طريق ضربها بقبضته.

ووفقا لبحث أجرته TechRadar، يمكن أن تتحمل كومة من أربعة أحجار عالية القوة 16681 نيوتن من قوة التأثير قبل التصدع.

وفي لعبة عام 1985 "Super Mario Bros"، يقفز ماريو على ارتفاع 25 قدما و5 بوصات (775 سم) في حوالي ثانية، ويظل على اتصال بالطوب لمدة 0.03 ثانية.

لذلك يمكن حساب كتلته بضرب قوة التأثير في وقت التلامس، وتقسيمها على ضعف سرعته. وهذا يجعل وزنه 33.3 كغم.

وأعطت دراسة أجرتها جامعة كوينز في كندا عام 2000 صيغة لحساب الكتلة الهيكلية للإنسان من وزنه.

وهذا يعطي ماريو حوالي 14.4 كغم من العضلات الهيكلية، ويشكل ما يقرب من نصف وزن جسمه.

وإذا دفعت هذه العضلات جسده البالغ 33.3 كغم، 25 قدما (8 أمتار) في الهواء بينما كانت تحت الجاذبية أقوى بست مرات من جاذبية الأرض، فهذا يعني أنها توفر 21000 جول من الطاقة في كل قفزة مدتها ثانية واحدة.

ولوضع هذا في المنظور الصحيح، لكي يقفز شخص بالغ يبلغ وزنه 70 كغم نصف متر تحت جاذبية الأرض، فإنه يتطلب حوالي 340 جول من الطاقة.

لذلك يجب أن تكون عضلات ماريو عالية الكفاءة، حيث لا يبدو أنه قوي البنية بشكل خاص، وذراعان وأرجل نحيفة وبطن مستدير إلى حد ما. لذلك قد يكون لديه حالة وراثية نادرة تسمى تضخم العضلات، وهو نمو مفرط في أنسجة العضلات، ما يجعلها ضعف كثافة الأشخاص الآخرين.

السرعة

لكن هل تؤدي عضلات ماريو المخفية أيضا إلى سرعة خارقة؟.

باستخدام ارتفاع ماريو كمرجع، يمكنه تغطية مسافة تعادل 50 قدما (15 مترا) في ثلاث ثوان، لذا فهو يركض بسرعة 5 م/ث، أو حوالي 11 ميلا في الساعة.

وحطم يوسين بولت الرقم القياسي العالمي لأسرع سباق 100 متر بزمن 9.58 ثانية في عام 2009، وركض بسرعة 23 ميلا في الساعة تقريبا.

وعلى الرغم من اختيار ماريو لوتيرة أكثر راحة، إلا أن سرعته، التي لا تزال محفوظة بعد 35 عاما من مغامرات الألعاب، ليست سيئة بالنسبة لعمره.

ووفقا لسيرة ذاتية تم تضمينها في لعبة عام 2001 Super Smash Bros Melee، فقد ولد عام 1976، ما جعله يبلغ 47 عاما في فيلم "سوبر ماريو" هذا العام.

النباتات والحيوانات

لا يمتلك ماريو فقط بعض الميزات الدنيوية الأخرى، ولكن النباتات والحيوانات من حوله أيضا.

ومع ذلك، فإن بعضا منها لديها بعض مكافئات العالم الحقيقي، مثل قوة "زهرة النار" التي تمكن ماريو من رمي الكرات النارية على الأعداء.

وعلى الرغم من أن Symplocarpus foetidus، لا يتناسب تماما مع الموجز، فهو قادر على توليد الحرارة الخاصة به لإذابة الثلج والجليد من حوله.

وهذا يخلق مناخا محليا دافئا للنبات، الذي ينتمي إلى المستنقعات والأراضي الرطبة في أمريكا الشمالية، يمكن أن ينمو فيه.

كما أنها متشابهة إلى حد ما بصريا، حيث تحتوي على أوراق كبيرة أرجوانية حمراء تغلف زهرة صفراء زاهية بداخلها.

وهناك نبات آخر قادر على توليد الحرارة، Amorphophallus titanum، التي تنمو في سومطرة بإندونيسيا. وتشتهر برائحتها النفاذة التي تشبه رائحة اللحم المتعفن.

وللمساعدة في توزيع هذه الرائحة بشكل فعال، والمساعدة في جذب المزيد من الملقحات، فإن النبات قادر على تسخين نفسه.

أخيرا، تعرض شجرة الأوكالبتوس الأسترالية أيضا خاصية مشابهة إلى حد ما لرمي كرة نارية.

وينمو اللحاء والأوراق المغطاة بزيت شديد الاشتعال، يتساقط لتكوين نفايات الأوراق حوله. وذلك للتأكد من أن حرائق الغابات التي تحدث في المنطقة المجاورة لها قادرة على الانتشار بالقرب منها، حيث تؤدي ألسنة اللهب إلى إطلاق البذور.

ويمكن بعد ذلك أن تنبت وتنمو بسرعة في التربة الغنية بالمغذيات التي خلفتها النيران، ما يسمح لها بإعادة الاستيطان بسرعة في المناطق التي تم حرقها.

وتشمل القوة الأخرى المتاحة لماريو، Super Mushrooms (الفطر الخارق)، والتي تسمح له بالنمو في الحجم، و1-Up Mushrooms، التي تمنحه حياة إضافية.

وتعتمد ألوانها على ألوان Amanita muscaria toadstool السامة، وهي حمراء مع بقع بيضاء، لكن شكلها أقرب إلى فطر نموذجي.

وعلى الرغم من عدم إثبات أن الفطر يجعل الإنسان ينمو أطول بمعدل ماريو، فإن فطر Shiitake غني جدا بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الفيتامينات B وD والنحاس والسيلينيوم والزنك.

وأشارت بعض الدراسات إلى أن فطر Shiitake قد يكون له تأثير إيجابي على صحة القلب والأوعية الدموية، وذلك عن طريق خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول.

ولا تعد الفطريات دائما إيجابية في عالم ماريو، لأنه كثيرا ما يواجه Goombas - وهو عدو يظهر على شكل فطر بني مخضر.

وقد تكون مستوحاة من أكثر أنواع الفطر السامة سميّة في العالم، قبعة الموت، أو Amanita phalloides.

ويحتوي هذا الفطر الصغير ذو اللون البني المصفر على مادة سامة قوية تسمى alpha-amanitin، والتي يمكن أن تسبب تلفا حادا في الكبد والكلى، قد يفضي إلى الموت.

المصدر: ديلي ميل