سوريا.. ضبط كمية كبيرة من المخدرات داخل خزان وقود في القامشلي

ضبطت الجهات المختصة في مدينة القامشلي بسوريا كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة محشوة داخل خزان وقود في ريف المدينة.

وذكرت مصادر الجهات المختصة لوكالة الأنباء "سانا" أنه "من خلال توفر معلومات حول نشاط عصابة تمتهن تهريب وترويج وتجارة المخدرات، وبعد المتابعة والمراقبة وأعمال البحث داهمت الجهات المختصة أحد أوكار العصابة بريف القامشلي، وضبطت مئات الكيلوغرامات من حبوب كبتاغون المخدرة كانت مخبأة في خزان وقود أعد لهذه الغاية".

ولفت المصدر إلى أنه "تم إلقاء القبض على أحد أفراد العصابة وأن أعمال البحث والتحقيق مستمرة لتقديم جميع أفراد العصابة للقضاء المختص."

المصدر: سانا