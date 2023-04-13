أطباء يعثرون على ديدان تحت جلد امرأة أكلت بودنغ "الدم الخام"

أصيبت فيتنامية بعدوى الديدان الطفيلية التي وجدها الأطباء مدفونة داخل دماغها وتزحف تحت جلدها مباشرة، بعد تناولها بودنغ "الدم الخام".

وذكر موقع "NEWS18" أنه قبل إصابتها بالمرض، تناولت المرأة البالغة من العمر 58 عاما من بلدية آن بينه في ضواحي هانوي، الطعام المحلي "تيت كان"، والذي يتكون من الدم النيئ واللحوم المطبوخة.

وقالت المرأة إنها اشتكت من صداع شديد وسقطت عدة مرات في منزلها بعد تحضير الوجبة بنفسها، وفق صحيفة "الميرور".

وفي البداية، اعتقد الطاقم الطبي أن المرأة كانت تعاني من سكتة دماغية، ولكن بعد إجراء الفحص، تم اكتشاف أنها مصابة بالديدان الطفيلية، حيث عششت الديدان في دماغها وكانت تحت جلدها بين ذراعيها وساقيها.

من جهته، أكد نائب مدير مستشفى دانغ فان نجو، الدكتور تران هوي ثو، أن المرأة أصيبت بالديدان من بودنغ "الدم الخام" وأن حالتها كان من الممكن أن تكون أكثر خطورة.

وخرجت المرأة من المستشفى بعد أن وصف لها دواء لعلاج انتشاره.

وتحدثت لوسائل الإعلام المحلية عن محنتها، معترفة أنها تأكل "وجبة الدم" مرة واحدة في الشهر.

وأشارت إلى أنها قد صنعت الوجبة بنفسها، معتقدة أنها ستكون نظيفة وخالية من الأمراض، حيث قالت: "اعتقدت أنه إذا صنعت البودنغ بنفسي، فسيكون نظيفا وسأطمئن إلى علمي أنه لن يكون هناك مرض".

المصدر: "NEWS18"