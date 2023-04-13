اليابان.. طرد نادلة قدمت مشروبات مخلوطة بدمائها

طرد أحد المقاهي اليابانية نادلة لأنها صنعت مشروبا مملوءا بدمائها، وقد نصح الأطباء زبائن المقهى بإجراء فحوصات طبية.

والمقهى المسمى Mondaiji Con Cafe Daku، يوظف نادلات يرتدين مكياجا داكنا على الطراز القوطي، ويقع في منطقة الترفيه سوسوكينو في ثاني أكبر جزيرة هوكايدو في اليابان.

وبحسب ما ورد، قامت النادلة بخلط دمها في المشروب بناء على طلب أحد العملاء.

وأصدر المقهى اعتذرا عن سلوك النادلة، واصفا إياه بـ"الخطير"، و"غير المقبول على الإطلاق" وأعلن أنه سيغلق ليوم واحد، ليتم استبدال جميع الأكواب.

وقال الطبيب زينتو كيتاو إن الموظفة والزبائن الذين شربوا الكوكتيلات المليئة بالدم يجب أن يخضعوا لاختبار لاستبعاد الأمراض المنقولة بالدم مثل فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الوبائي والتهاب الكبد ب والزهري.

المصدر: "الإندبندنت"