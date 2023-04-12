مئات الأشخاص لديهم الفرصة هذا العام لعقد قرانهم في أحد أبرز الأماكن في موسكو

أعلن القائمون على بلدية موسكو أن أكثر من 600 شاب وفتاة لديهم الفرصة هذا العام لعقد قرانهم في جناح الفضاء التاريخي الواقع على أرض معرض منجزات الاقتصاد الوطني في المدينة.

وحول الموضوع قالت نائبة رئيس بلدية موسكو، أناستاسيا راكوفا: "يختار الشبان والشابات عقد قرانهم في جناح كوسموس لتاريخ الفضاء ليكون هذا الحدث مميزا، ولالتقاط صور رائعة على خلفية نماذج مركبات الفضاء والنموذج الضخم لكوكب الأرض، كما لديهم فرصة مميزة للتجوال والاحتفال على أرض معرض منجزات الاقتصاد الوطني التي يقع فيها هذا الجناح".

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وكانت موسكو قد بدأت بعقد هذا النوع من الفعاليات عام 2021 تكريما للذكرى الستين لأول رحلة فضاء مأهولة أجراها رائد الفضاء يوري غاغارين، ومنذ ذلك الحين شهد جناح "كوسموس" على أرض معرض منجزات الاقتصاد الوطني في المدينة أكثر من 500 احتفالية زواج.

المصدر: موسكوفسكييه نوفوستي