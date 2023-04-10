 
مباشر

أشبه بالمعجزة.. سقط من الطابق الـ19 قبل أيام وخرج اليوم من المستشفى معافى سليما

متفرقات

أشبه بالمعجزة.. سقط من الطابق الـ19 قبل أيام وخرج اليوم من المستشفى معافى سليما
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v3km

أعلن متحدث وزارة الصحة الروسية في مدينة فورونيج، أن الأطباء سمحوا للرجل الذي سقط من الطابق الـ19 ولم يصب بأذى قبل أيام، بالخروج من المستفى معافى سليما.

وقال كبير الأطباء في مستشفى فورونيج للطوارئ، إيغور بانين 1 إن الرجل الذي سقط على سيارة لم يصب بأذى من الناحية العملية.

إقرأ المزيد
نجاة رجل بأعجوبة سقط من الطابق الـ19 (فيديو)
نجاة رجل بأعجوبة سقط من الطابق الـ19 (فيديو)

وتجري لجنة التحقيق الروسية في مدينة فورونيج تحقيقا في الحادث.

وأشارت إلى أن سقوط رجل من الطابق الـ19 على سيارة حدث بعد مشاجرته مع فتاة.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعية مشاهد لرجل سقط مساء يوم 3 أبريل من الطابق الـ19 على سيارة، وبعد ذلك وقف على رجليه ومشى برفقة طاقم الإسعاف إلى سيارة الإسعاف وقام بغناء أغنية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا