أشبه بالمعجزة.. سقط من الطابق الـ19 قبل أيام وخرج اليوم من المستشفى معافى سليما

أعلن متحدث وزارة الصحة الروسية في مدينة فورونيج، أن الأطباء سمحوا للرجل الذي سقط من الطابق الـ19 ولم يصب بأذى قبل أيام، بالخروج من المستفى معافى سليما.

وقال كبير الأطباء في مستشفى فورونيج للطوارئ، إيغور بانين 1 إن الرجل الذي سقط على سيارة لم يصب بأذى من الناحية العملية.

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وتجري لجنة التحقيق الروسية في مدينة فورونيج تحقيقا في الحادث.

وأشارت إلى أن سقوط رجل من الطابق الـ19 على سيارة حدث بعد مشاجرته مع فتاة.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعية مشاهد لرجل سقط مساء يوم 3 أبريل من الطابق الـ19 على سيارة، وبعد ذلك وقف على رجليه ومشى برفقة طاقم الإسعاف إلى سيارة الإسعاف وقام بغناء أغنية.

المصدر: نوفوستي