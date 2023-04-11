مصر.. حبس "تيكتوكر" نشرت فيديوهات خادشة للحياء

أمرت جهات التحقيق في مصر بحبس فتاة "التيك توك" دينا محمد، صاحبة قناة "أم لبانة" 4 أيام على ذمة التحقيق بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيق "تيك توك".

وفي التفاصيل، رصدت الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، مقاطع فيديو خادشة للحياء على حسابات دينا محمد على "تيك توك".

وكشفت تحريات مباحث الآداب بوزارة الداخلية أن الفتاة تنشر مقاطع فيديو لتحقيق نسب مشاهدات عالية والحصول على أموال عن طريق خاصية "الكاش."

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبطها بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء ونشر الفسق والفجور وإحالتها على القضاء.

المصدر: "القاهرة 24"