تدشين أول مسجد ذكي في مكة المكرمة (فيديو)

أعلن وزير الشؤون الإسلامية السعودي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، تدشين أول مسجد بنظام ذكي في مدينة مكة المكرمة.

وأكد الوزير أن النظام الذكي سيساهم في توفير الاستهلاك داخل المسجد والتحكم بكافة مرفقاته إلكترونيا ومراقبة أي تجاوز أو خلل.

وصرح بأنه تم تجهيز المسجد بالكامل بالنظام الذكي للتحكم والمراقبة لمكونات المسجد من إنارة وتكييف ومضخات وخزانات مياه.

ويشمل المشروع مراقبة وقراءة استهلاك المياه واستهلاك الكهرباء بشكل لحظي، وضبط عملية التشغيل والإطفاء لهذه المكونات من أجل الحد من استهلاك الطاقة، والوصول إلى الاستهلاك الأمثل للمسجد.

ويسهم المشروع في توفير أكثر من 50 في المائة من الاستهلاك وسهولة التحكم بجميع مكونات الطوابق من مكان واحد من خلال شاشة لمس وبواجهات رسومية بسيطة وسهلة التعامل.

كما يتيح النظام مراقبة أي تجاوز أو خلل بالمسجد والابلاغ عنه آليًا بإصدار تنبيهات، وإمكانية الحصول على تقارير إحصائية لمعدلات التشغيل والاستهلاك، وإمكانية مراقبة وربط حالة المساجد من خلال تطبيق موبايل يتصل لاسلكيًا بشبكة المسجد.

المصدر: وسائل إعلام سعودية