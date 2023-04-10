أول ظهور لميلانيا ترامب برفقة زوجها بعد محاكمته في مانهاتن (صورة)

ظهرت ميلانيا ترامب برفقة زوجها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في حفل غداء بمناسبة عيد الفصح، للمرة الأولى بعد توجيه تهم جنائية له.

وشوهدت السيدة الأولى السابقة والرئيس السابق البالغ من العمر 76 عاما، يسيران معا داخل قاعة مار إيه لاغو، وسط تصفيق حار من الجمهور، حيث كان الزوجان يجلسان بمفردهما معا أثناء الاستمتاع بوجبة الفصح.

ويأتي ظهور ميلانيا بعد غياب أثار الجدل عن حضور خطاب زوجها في فلوريدا الثلاثاء الماضي، بعد انتهاء جلسة محاكمته في مانهاتن وإصدار قرار الإفراج غير المشروط.

وشوهدت ميلانيا تتصرف بطريقتها المعتادة مع ترامب، في وقت يواجه فيه زوجها 34 تهمة جنائية تتعلق بالممثلة الإباحية التي تدعي أنها أقامت علاقة حميمة مع ترامب خارج إطار الزوجية.

المصدر: وسائل إعلام