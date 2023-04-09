السودان.. إعلان للشرطة يثير الدهشة والسخرية على مواقع التواصل

أعلن المكتب الصحفي للشرطة السودانية يوم السبت، أن عناصر مكافحة المخدرات بأم درمان، "ضبطوا عربة محمّلة باليورانيوم".

وأوضحت الشرطة أن عناصر مكافحة المخدرات أوقفت سائق العربة الآتية للخرطوم عبر المدخل الغربي لأم درمان اشتباها، وبعد التفتيش عثرت على كمية من اليورانيوم مخبأة داخل العربة بطريقة احترافية.

وقوبل إعلان الشرطة السودانية ضبط يورانيوم بدهشة وسخرية على مواقع التواصل.

في المقابل، أثنت تعليقات أخرى بشدة على الشرطة ويقظة أفرادها.

واعتبر البعض الآخر أنه كان من الأفضل انتظار المختصين لفحص المعدن قبل الإعلان الرسمي.

😳😳😳 يورانيوم عديل كده والله السودان بلد العجائب طيب خاتيننا في العالم الثالث مالكم — Abu Anwan (@AbuAnwan) April 8, 2023

انا برضو حسيت الحاصل ف السودان ده مستحيل يكون نتيجة تعاطي اي شي غير يورانيوم على مر الاجيال 💀 https://t.co/KtLXekAwHi — EM (@emanomar8) April 9, 2023

لي كل الناس البتتهكم وتتظارف في الموضوع دا

الحاجة دي حقيقية وانا برضو اشتريت يورانيوم من ضواحي امدرمان وحتى كمان بيتباع بالكيلو وبيتوزن قدامك ومافي غش تجار!!

كفاية استهتار ✋️✋️ https://t.co/D3qxhkOenc — ملاذ ياخ (@Notidenttified) April 9, 2023

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي