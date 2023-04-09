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السودان.. إعلان للشرطة يثير الدهشة والسخرية على مواقع التواصل

متفرقات

السودان.. إعلان للشرطة يثير الدهشة والسخرية على مواقع التواصل
AFP
العلم السوداني
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أعلن المكتب الصحفي للشرطة السودانية يوم السبت، أن عناصر مكافحة المخدرات بأم درمان، "ضبطوا عربة محمّلة باليورانيوم".

وأوضحت الشرطة أن عناصر مكافحة المخدرات أوقفت سائق العربة الآتية للخرطوم عبر المدخل الغربي لأم درمان اشتباها، وبعد التفتيش عثرت على كمية من اليورانيوم مخبأة داخل العربة بطريقة احترافية.

وقوبل إعلان الشرطة السودانية ضبط يورانيوم بدهشة وسخرية على مواقع التواصل.

في المقابل، أثنت تعليقات أخرى بشدة على الشرطة ويقظة أفرادها.

واعتبر البعض الآخر أنه كان من الأفضل انتظار المختصين لفحص المعدن قبل الإعلان الرسمي.

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي

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