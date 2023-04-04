ماسك يستغني عن المغرد لصالح نسخة مصغرة من سلالة "كلب بوتين" (فيديو+ صور)

استبدلت منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" شعار الطائر الأزرق الشهير الخاص بها، بعملة "دوغ كوين" الرقمية، الأمر الذي أثار جدلا حول العالم. من هو كلب ماسك الذي أزاح المغرد عن عرشه؟

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تعتبر سلالة "شيبا إينو" إحدى السلالات اليابانية الأصل وهى واحدة ضمن 6 أنواع أخرى يابانية، ويعتبر النسخة المصغرة من سلالة أكيتا اليابانية، فهو يشبهها بشكل كبير وإنما يتميز الـ"شيبا اينو" بحجمه الصغير الذى لا يتخطى الـ40 سنتيمترا.

و"شيبا إينو" هي سلالة قصيرة وصغيرة، يتراوح قياسها بين 37 و 40 سم، ويمكن أن يصل وزنها إلى 10 كجم، يتناسب شكل جسمها مع هيكلها العظمي وعضلاتها، وتبلغ النسبة بين ارتفاع الجسم والطول 10:11.

وتعد السلالة مناسبة أكثر لأصحاب الكلاب الذين لديهم الصبر والخبرة في التعامل مع الكلاب وتدريبها، وخاصة إن كانت تعيش في المنزل وليس في حديقة واسعة أو حظيرة خاصة بالكلاب.

وتحتاج تلك السلالة إلى الخبرة لأن سلوكيتها تتسم ببعض العند، وتفضل على القيام بالأشياء بطريقتها الخاصة، لكنها بشكل عام كلاب نظيفة وعديمة الرائحة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يملك كلبا من سلالة "أكيتا" يدعى "أومي" (أي الحلم)، لكن بحجم أكبر، قدمته له عام 2012 بلدية أكيتا تعبيرا عن شكر اليابانيين لروسيا على مساعداتها لسكان شمال شرق اليابان الذي ضربه زلزال شديد وموجة تسونامي في مارس 2011.

المصدر: RT