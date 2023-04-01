تاريخ ووقائع.. "كذبة أبريل" ولادتها ونشأتها وأشهر مواقفها!

يصادف اليوم السبت الأول من أبريل، يوم "كذبة أبريل"، ويحمل هذا التاريخ مناسبة اعتاد فيها الناس حول العالم مبادلة الخدع والمقالب دون التسبب بأذية أحد بل مجرد مزاح بريء.

وبحسب موقع USA TODAY، عادت العلامات التجارية الكبرى للاحتفال بيوم "كذبة أبريل" بعد وباء كورونا، فيما يعتبره البعض يوما للاحتفال بنهاية شهر وبداية شهر آخر، كيف أصبح هذا التاريخ وقتا للنكات والمقالب؟

في حين أن هناك أعيادا مماثلة في روما القديمة وبريطانيا، فإن المرجع التاريخي الأكبر والأكثر تأثيرا، يأتي في قصيدة فلمنكية من عام 1561، يرسل فيها أحد النبلاء خادمه في "مهمات حمقاء" في الأول من أبريل، وفقا لتاريخ العطلة المكتوب بقلم ستيفن وينيك من مركز الحياة الشعبية الأميركية التابع لمكتبة الكونغرس.

وفي الحقبة نفسها تقريبا في فرنسا، كان الناس الذين تأخروا في تبني تغيير التقويم من الأسبوع الأخير من مارس إلى 1 يناير - بسبب الانتقال من التقويم اليولياني إلى التقويم الغريغوري، الذي صدر في مجلس ترينت - يطلق عليهم اسم "حمقى أبريل"، وتم التحايل عليهم وقتها.

ربما كان للكنيسة الكاثوليكية دور في جلب يوم "كذبة أبريل" إلى الواجهة في وقت مبكر من التاريخ، وقال عالم الفلكلور جاك سانتينو لصحيفة "واشنطن بوست"، إن "عيد الحمقى"، الذي يشبه الكرنفال، أُقيم في الأصل في فرنسا وإنجلترا في العصور الوسطى في الأول من يناير، لكن تم حظره بحلول القرن الخامس عشر، وانتشرت على نطاق واسع في إنجلترا بحلول القرن السابع عشر الميلادي، ويطلق على الضحية في فرنسا اسم "السمكة" وفي إسكتلندا "نكتة أبريل".

وأوضح سانتينو، مؤلف كتاب "في جميع أنحاء العام: الإجازات والاحتفالات في الحياة الأميركية"، إن الحدث استمر لمئات السنين.

وبحلول القرن التاسع عشر، أصبح يوم "كذبة أبريل" دعامة أساسية للثقافة الأميركية، ويقول مارك توين: "الأول من أبريل هو اليوم الذي نتذكر فيه ما نحن عليه في الأيام الـ 364 الأخرى في العام".

أشهر خدع "كذبة أبريل" في التاريخ:

"المعكرونة تنمو على الأشجار"

في الأول من أبريل عام 1957، عرض برنامج BBC التلفزيوني "بانوراما" مقطعا عن "حصاد السباغيتي" السويسري، ليروي من خلاله: الاستمتاع بـ "عام ممتع" بفضل الطقس المعتدل والقضاء على سوسة السباغيتي.

"أسرع لاعب بيسبول في كل العصور"

جورج بليمبتون، لطالما اعتبر كاتبا ساخرا، اخترع قصة رامي كرة البيسبول في فريق "نيويورك ميتس" ويدعى "سيدهارتا فينش" لمجلة Sports Illustrated، ونشرت قصة فينش، الذي كان بإمكانه رمي الكرة بسرعة 168 ميلا في الساعة، في عدد المجلة في الأول من أبريل 1985.

"إعادة تعريف العدد (باي)"

يمثل العدد "باي" تحديا كبيرا.. كيف يمكن لأي شخص أن يعمل مع عدد لا نهائي، يتكرر ويتكرر؟ يزعم أن المشرعين في ولاية ألاباما اعتقدوا ذلك، فأصدروا قانونا في عام 1998 أعاد تعريف الرقم.. 3.14159، ببساطة إلى 3 رغم أن الأخبار كانت خدعة من رجل يدعى مارك بوسلوغ، إلا أنها انتشرت على نطاق واسع وصدقها العديدون.

"ورق تواليت للأشخاص العُسر"

لماذا يجب أن تكون اليد اليمنى أقرب إلى النظافة؟ في عام 2015، غردت "كوتونيل" بأنها كانت تقدم ورق تواليت للأفراد العُسر. الأمر الذي دفع القليل من الناس إلى تصديق الخبر.

"ساعة "بيغ بن" أصبحت رقمية"

البريطانيون هم أساتذة كذبة أبريل، وفي عام 1980، قالت خدمة BBC الخارجية إن الساعة الأسطورية في طور التحديث، النكتة لم تمر على ما يرام، ما أجبر BBC، إلى إصدار اعتذار.

"تريد تلفزيونا ملونا؟ جرب جوارب النايلون"

في نكات أخرى متعلقة بالتلفزيون، في عام 1962، عينت الشبكة الوطنية السويدية خبيرا تقنيا أخبر الجمهور أن بثها بالأبيض والأسود يمكن جعله ملونا ببساطة من خلال المشاهدة من خلال جوارب النايلون.

"مشروب (غوغل غالب)"

في عام 2005، قالت شركة Google إنها تتفرع مع مشروب جديد: "Google Gulp" سيساعد ذلك على "تحقيق أقصى قدر من التحسن لقشرة الدماغ لتشعر بالامتنان قريبا"، وأيضا، منخفض الكربوهيدرات!.

"لا تشرب وتتصفح"

في عام 1994، نشرت مجلة PC Magazine مقالا حول مشروع قانون يشق طريقه عبر الكونغرس يحظر استخدام الإنترنت أثناء الثمالة. على الرغم من اسم الشخص المسؤول عن الاتصال هو"Lirpa Sloof"، وفي حالة قراءة الاسم من الخلف فإنه يقول كل شيء إذ يعني (كذبة أبريل).. اختتم المقال". وأخذ العديد من الأشخاص تلك القصة على محمل الجد. ومع ذلك، ربما لم يكن مشروع القانون، سواء كان مزيفا أم لا، فكرة سيئة.

المصدر: وكالات