امرأة تنجح في اختبار قيادة السيارة بعد 959 محاولة فاشلة

أنفقت امرأة من كوريا الجنوبية 11 ألف جنيه إسترليني، قرابة 13.5 ألف دولار، للحصول على رخصة القيادة على مدار عدة سنوات، وبعد أكثر من 900 محاولة فاشلة نجحت أخيرا.

وحصلت السيدة تشا سا سون، على رخصة القيادة بعد 959 محاولة فاشلة، وكانت سون قد حاولت لأول مرة في أبريل 2005، في أول اختبار نظري، لكنها لم تنجح، وبالرغم من فشلها مئات المرات، لم تيأس سا سون واستمرت في إعادة الاختبار حتى نجحت في نهاية المطاف

وأشارت التقارير، إلى أنها خضعت للامتحان يوميا طيلة أسبوع العمل على مدار ثلاث سنوات، ثم قلصت الخطوة إلى مرتين فقط في الأسبوع، حتى اجتازت الاختبار النظري في المرة الـ 860.

وبمجرد أن اجتازت هذا الاختبار، انتقلت إلى الاختبار العملي والذي شكل أيضا تحديا لها، حيث قامت بإجراء الاختبار عشرات المرات ليصل إجمالي عدد اختبارات القيادة إلى 959 بين الاختبار الكتابي والعملي.

بلغت تكلفة الاختبارات التي لم توفق بها 11 ألف جنيه إسترليني، وعلى الرغم من هذه النفقات، إلا أنها لم تستسلم حيث كانت تريد الحصول على رخصة القيادة من أجل استكمال مشروع بيع الخضار الخاص بها.

وقالت مدربة القيادة الخاصة ب‍تشا سا سون، إن الأمر كان عبئا ثقيلا عليها، وأضافت: "عندما حصلت على رخصتها أخيرا، ابتهجنا جميعا وعانقناها وقدمنا لها الزهور".

وتابعت: "لم يكن لدينا الشجاعة لنطلب منها التوقف عن دخول الاختبارات، لأنها كانت مصممة على الأمر".

وتصدرت قصة تشا سا سون عناوين الصحف الدولية، بسبب إصرارها على الحصول على رخصة القيادة رغم فشلها عدة مرات، حتى أصبحت من المشاهير في بلدها.

المصدر: ديلي ميل