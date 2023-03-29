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ضحايا وأضرار جراء عاصفة عنيفة ضربت سوريا (صور)

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ضحايا وأضرار جراء عاصفة عنيفة ضربت سوريا (صور)
صفحة جريدة الوطن السورية في فيسبوك
وفيات وأضرار مادية جراء العاصفة الهوائية التي تعصف بسوريا
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خلفت رياح هبّت على مناطق واسعة في سوريا خسائر في الأرواح والممتلكات، حيث بلغت سرعة الريح 100 كم بالساعة غربي البلاد، وفي مناطقها الوسطى والجنوبية.

وفي محافظة حماة، أشارت الهيئة العامة لمستشفى حماة الوطني، إلى وفاة 4 أشخاص بينهم طفلان، جراء انهيار جدران إسمنتية في بلدتي مورك وجبرين في ريف حماة، بفعل الرياح القوية.

من صفحة جريدة الوطن السورية في فيسبوكوفيات وأضرار مادية جراء العاصفة الهوائية التي تعصف بسوريا

وكان لمدينة حلب نصيبها من أضرار العاصفة، حيث انهار مبنى مؤلف من 4 طوابق في حي الإذاعة بالمحافظة نتيجة العاصفة دون دون إصابات.

ضحايا وأضرار جراء عاصفة عنيفة ضربت سوريا (صور)
من صفحة جريدة الوطن السورية في فيسبوك
وفيات وأضرار مادية جراء العاصفة الهوائية التي تعصف بسوريا

أما في حمص، فقد توفي شخص واحد إثر سقوط لوحة إعلانية طرقية كبيرة على رأسه نتيجة الرياح الشديدة قرب محطة "ماجستيك" في حي الوعر.

يشار إلى أن البلاد تحت تأثير منخفض جوي يحمل رياحاً شديدة جداً تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة أحياناً وتنتهي يوم غد الخميس ، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

ضحايا وأضرار جراء عاصفة عنيفة ضربت سوريا (صور)
صفحة جريدة الوطن السورية في فيسبوك
وفيات وأضرار مادية جراء العاصفة الهوائية التي تعصف بسوريا

من جهتها، قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية: "إن سرعة الرياح ستضعف تدريجياً هذه الليلة لتنتهي مع ساعات الصباح، ولكن تبقى الهبات النشطة للرياح الشمالية الغربية خلال اليومين القادمين بسرعة حوالي 50 كيلومتر في الساعة، تثير الغبار في المناطق الداخلية."

المصدر: RT

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