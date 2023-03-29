ضحايا وأضرار جراء عاصفة عنيفة ضربت سوريا (صور)

خلفت رياح هبّت على مناطق واسعة في سوريا خسائر في الأرواح والممتلكات، حيث بلغت سرعة الريح 100 كم بالساعة غربي البلاد، وفي مناطقها الوسطى والجنوبية.

وفي محافظة حماة، أشارت الهيئة العامة لمستشفى حماة الوطني، إلى وفاة 4 أشخاص بينهم طفلان، جراء انهيار جدران إسمنتية في بلدتي مورك وجبرين في ريف حماة، بفعل الرياح القوية.

وكان لمدينة حلب نصيبها من أضرار العاصفة، حيث انهار مبنى مؤلف من 4 طوابق في حي الإذاعة بالمحافظة نتيجة العاصفة دون دون إصابات.

من صفحة جريدة الوطن السورية في فيسبوك

أما في حمص، فقد توفي شخص واحد إثر سقوط لوحة إعلانية طرقية كبيرة على رأسه نتيجة الرياح الشديدة قرب محطة "ماجستيك" في حي الوعر.

يشار إلى أن البلاد تحت تأثير منخفض جوي يحمل رياحاً شديدة جداً تتجاوز سرعتها 100 كيلومتر في الساعة أحياناً وتنتهي يوم غد الخميس ، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

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من جهتها، قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية: "إن سرعة الرياح ستضعف تدريجياً هذه الليلة لتنتهي مع ساعات الصباح، ولكن تبقى الهبات النشطة للرياح الشمالية الغربية خلال اليومين القادمين بسرعة حوالي 50 كيلومتر في الساعة، تثير الغبار في المناطق الداخلية."

المصدر: RT