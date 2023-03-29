مصرع 5 أشخاص بحادث سير في المغرب

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 27 آخرون بجروح قرب الرباط بحادث مرور نجم عن اصطدام حافلة ركاب بشجرة.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر في السلطات المحلية أن 12 من الجرحى إصاباتهم بليغة، وأوضح أن الحادث وقع إثر اصطدام الحافلة بشجرة "بعد فقدان سائقها السيطرة عليها"، وذلك في منطقة ريفية بمحافظة الخميسات قرب العاصمة.

وأشار إلى فتح تحقيق "من أجل الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه الحادثة".

وبحسب المصدر فقد نُقل خمسة من الجرحى إلى مستشفى ابن سينا في الرباط.

وتشهد الطرق المغربية حوادث متكررة لحافلات نقل الركاب، التي تعد وسيلة تنقل أساسية في المغرب لذوي الدخل المحدود خصوصا.

وخلفت حوادث المرور 3201 قتيلا العام الماضي بانخفاض نسبي مقارنة مع العام 2021، وفق آخر معطيات رسمية.

بينما كانت السلطات وضعت استراتيجية "وطنية للسلامة الطرقية" لمواجهة هذه المشكلة وتشديد المراقبة.

وتطمح هذه الاستراتيجية إلى خفض عدد حوادث السير الى النصف بحلول 2026.

المصدر: "أ ف ب"