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سلطنة عمان.. بيع لوحة سيارة بسعر خيالي ومدونون يكشفون السبب (صورة)

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سلطنة عمان.. بيع لوحة سيارة بسعر خيالي ومدونون يكشفون السبب (صورة)
Globallookpress
علم دولة سلطنة عمان
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تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان خبر اقتناء رجل عماني رقما أحاديا للوحة سيارة في سلطنة عمان بسعر خيالي.

وقالت صفحة "المرصد نيوز" إن اللوحة بيعت بـ 420 ألف ريال عماني في جلسة مزايدة، أكثر من مليون دولار أمريكي، وهو رقم كبير بالنسبة للوحة سيارة.

وبعد تساؤلات كثيرة حول اللوحة والسبب الحقيقي وراء ارتفاع سعرها بطريقة جنونية، ذكر مغرد يدعى علي الشيراوي أنها تعود لمرافق السلطان الراحل قابوس بن سعيد، المقدم الراحل سعيد بن سالم الوهيبي.

وتُوفي الوهيبي في أكتوبر 2020، وهو من أبرز الشخصيات المؤثرة في تاريخ السلطنة طيلة حكم السلطان قابوس بن سعيد، بداية من 1970 حتى عام 2020 تاريخ وفاته.

ففي عام 1974، عينه السلطان مديرا لشؤون البلاط السلطاني وفي عام 1975، تقلد منصب رئيسا لديوان التشريفات.

وعمل الوهيبي مع السلطان قابوس بن سعيد لمدة 15 عامًا، وتقاعد في 12 ديسمبر 1985.

المصدر: وسائل إعلام + "تويتر"

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