وصل سعرها لـ 50 مليون جنيه.. ساويرس يعلق على أغلى لوحة سيارة

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، على الضجة الواسعة التي أثارتها قيمة أغلى لوحة مرورية في مصر، والتي وصل سعرها إلى 50 مليون جنيه.

وقال ساويرس في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "اللي معاه قرش ومحيره يشتري حمام ويطيره".

اللي معاه قرش و محيره يشتري حمام و يطيره 😂 https://t.co/x13iIZsS2E — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 28, 2023

واللوحة المعدنية التي تم عرضها للبيع بالمزاد على بوابة مصر الإلكترونية وصل سعرها حتى الآن إلى 50 مليون جنيه، وسينتهي المزاد عليها يوم الثلاثاء.

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وقام شخصان فقط بالمزايدة على تلك اللوحة التي تحمل رقم "م ي ر 555"، وتعتبر الأغلى حتى الآن على موقع "لوحتك" التابع لوزارة الداخلية.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق عن تجاوز إجمالي مبيعات اللوحات منذ البدء في خدمة المزاد الإلكتروني منتصف عام 2017 وحتى الآن حاجز الـ300 مليون جنيه، ويذهب ريعها جميعا لدعم صندوق تحيا مصر.

المصدر: RT + "تويتر"