ما الذي يقوله شكل السّرة عن شخصيتك؟

يقول الخبراء أن هناك جزءا من الجسم يمكن أن يكون أكبر مؤشر على شخصيتك، وهو السرة.

وتعرف السرة بأنها نتوء يظهر في البطن بسبب السُر الذي يربط المشيمة ببطن الطفل، موجود في كل الثدييات ويظهر بوضوح أكثر عند الإنسان.

ورغم أننا لا نوليها اهتماما، إلا أن شكل السرة قد يخبرنا الكثير عن نوع الشخص الذي أنت عليه.

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ولا يوجد دليل علمي يدعم فكرة أن شكل السرة يمكن أن يتنبأ بمزاجك أو بعمرك، ومع ذلك يجد الكثيرون الأمر مسليا، لذلك، إذا كان لديك فضول بشأن ما يعنيه حجم أو شكل السرة حقا، فإليك ما تحتاج إلى معرفته:

السرة البارزة

هذا النوع هو الأكثر شيوعا عند الرضع والأطفال الصغار ومع التقدم في العمر، تتغير السرة أيضا، حيث تتسع.

ويُعرف هذا الشكل أيضا عند الصغار باسم الفتق السري ويمكن أن يبدو أحيانًا وكأنه كتلة غير مؤلمة.

ويمكن أن يزداد حجمها عند الضحك أو السعال أو البكاء أو الذهاب إلى المرحاض.

وتعكس السرة البارزة شخصية قوية، ومنفتحة، ومتفائلة، وعنيدة، وتحب الشهرة والأضواء، وتثابر للحصول على ما تريد.

والأشخاص الذين لديهم سرة بارزة يعطون معتقداتهم وآرائهم قدرا كبيرا من التفكير ويلتزمون بها.

ويستغرق الأمر وقتا للعثور على شريك متوافق، ولكن بمجرد قيامهم بذلك، من المتوقع أن تكون علاقتهم طويلة.

ويمكن أن يصل متوسط العمر المتوقع لأولئك الذين لديهم سرة بارزة الشكل، إلى 72 سنة.

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السرة العميقة والمستديرة

قد يظهر الشخص الذي لديه هذا النوع من السرة كما لو كان لديه ظل تحت ثنية السرة.

وفي بعض الناس، يمكن أن تبدو وكأنها فم مفتوح، ويقول الخبراء إن هذا النوع شائع لدى أولئك الذين لديهم دهون زائدة في البطن.

ويشير شكل السرة هذا إلى شخص متواضع ومتوازن وله قلب كبير وشخصية هادئة وخجولة.

إنهم لا يميلون إلى إخبار أحبائهم وأقرانهم عن مصائبهم في الحياة.

ويبلغ متوسط العمر المتوقع لدى من يملكون هذا الشكل من السرة، 81 سنة.

السرة العمودية / المستطيلة

هذا الشكل من السرة ضيق ورفيع ويشير على ما يبدو إلى شخص واثق وسخي ومستقر عاطفيا.

وعلى مر السنين، سعى الكثير من الناس للحصول على مثل هذا النوع من السرة، حتى أن بعض الأشخاص خضعوا لعمليات تجميل لتغيير مظهر السرة.

ووجد سابقا أن هذا هو النوع الأكثر شيوعا من سرة البطن. ويمكن أن يصل متوسط العمر المتوقع لأولئك الذين لديهم سرة عمودية إلى 75 سنة.

السرة الأفقية

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يميل هذا الشكل من السرة إلى الانتشار جانبيا عبر البطن ويظهر شخصية معقدة وعاطفية.

ومن يملكون هذا الشكل لا يميلون إلى منح ثقتهم للآخرين على الفور، ولكن إذا فعلوا ذلك، فهذا يشير إلى أن هذا الشخص يعني الكثير بالنسبة لهم.

وأحد مبادئهم في الحياة هو معاملة الآخرين كما يعاملونك. ويمكن أن يبلغ متوسط العمر المتوقع لدى هؤلاء الأشخاص، 68 سنة.

السرة خارج المركز

تشير هذه السرة ذات الشكل غير المعتاد إلى شخصية فريدة من نوعها محبة للمرح وعرضة لتقلبات مزاجية واسعة، غالبا مع زيادة المشاعر.

وتجد العديد من النساء الحوامل أحيانا أن السرة تتغير قليلا أثناء الحمل لتتحول إلى مثل هذا الشكل، حيث تتمدد المعدة.

ويمكن أن يصل متوسط العمر المتوقع لأولئك الذين لديهم سرة خارج المركز إلى 70 سنة.

السرة ذات الشكل البيضاوي

تشير السرة على شكل بيضة إلى شخصية مفرطة في النشاط والحساسية. وقد يؤدي أخذ الأمور على محمل الجد إلى تعرضهم للأذى بسهولة، وغالبا ما يلتزمون الصمت حيال ذلك.

إنهم أفراد ينفد صبرهم ويتعرضون للملل بسرعة وسهولة.

ويمكن أن يصل متوسط العمر المتوقع لأولئك الذين لديهم سرة بيضاوية الشكل إلى 65 سنة.

المصدر: ذي صن