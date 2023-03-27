تونس.. مواطن يهدي أسدا لبلدية صفاقس

نفت بلدية صفاقس وسط تونس، قبولها هدية متمثلة في أسد من أحد المواطنين.

وأوضحت أن المواطن الذي تقدم للانتخابات التشريعية في ديسمبر 2022 اتصل بمصالح البلدية للتعبير عن رغبته في التبرع بأسد لحديقة التوتة غير أنها خيرت تأجيل النظر في موضوع الهبة الى حين الانتهاء من الانتخابات.

وذكرت البلدية أنها اتصلت يوم 13 يناير 2023 بالمواطن المتبرع من خلال مكتوب طالبة منه الاستظهار بموافقة الإدارة العامة للغابات لوضع الأسد بحديقة التوتة إلى جانب ضرورة مد البلدية بالملف الصحي للحيوان ووثيقة المصدر حتى يمكن عرض الموضوع على أنظار المجلس البلدي طبقا للقانون الجاري به العمل.

وأضافت أنه تم عرض موضوع الهبة على أنظار المجلس البلدي يوم 8 مارس 2023 والذي تقرر فيه إرجاء النظر في قبول الهبة بسبب عدم تمكين البلدية بالوثائق الصحية والقانونية المستوجبة.

ولفتت بلدية صفاقس إلى أن المواطن صاحب الهبة لم يتصل بالبلدية ولم يقدم بعد الوثائق المطلوبة حسب ما يفرضه القانون، معبرة عن استعدادها لقبول الأسد لتعزيز حديقة التوتة.

المصدر: "موزاييك"