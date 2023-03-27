كيفية إعادة توصيل دماغك حتى تتطلع "بحماس" لأيام الاثنين "المرهقة"!

بعد يومين من الراحة في العطلة الأسبوعية، يواجه الكثير منا صعوبة في العودة إلى روتين وواجبات العمل. وقد يكون لديك الرهبة التي تتسرب إلى عطلة نهاية الأسبوع في شكل "مخيف يوم الأحد".

ولا يمكنك دائما تغيير جدولك الزمني أو التزاماتك لجعل يوم الاثنين أكثر جاذبية، ولكن قد تتمكن من "إعادة برمجة" عقلك للتفكير في الأسبوع بشكل مختلف.

تحب أدمغتنا القدرة على التنبؤ والروتين. وأظهرت الأبحاث أن الافتقار إلى الروتين يرتبط بانخفاض مستوى الرفاهية والضيق النفسي.

وعلى الرغم من أن عطلة نهاية الأسبوع تبشر بوقت ممتع ومريح، إلا أن دماغنا يعمل بجد للتكيف مع هذا التغيير المفاجئ في الروتين.

الخبر السار هو أن الدماغ لا يحتاج إلى بذل الكثير من الجهد عند التكيف مع حرية عطلة نهاية الأسبوع ونقص الروتين.

ومع ذلك، فإنها قصة مختلفة عند العودة إلى الأنشطة الأقل متعة، مثل قائمة المهام صباح يوم الاثنين.

وتتمثل إحدى طرق التكيف مع التغيير بعد عطلة نهاية الأسبوع في إدخال إجراءات روتينية تستمر طوال الأسبوع وتتمتع بالقدرة على جعل حياتنا أكثر وضوحا.

وقد يشمل ذلك مشاهدة برنامجك التلفزيوني المفضل أو البستنة أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية. ومن المفيد القيام بهذه الأشياء في نفس الوقت كل يوم.

وتعمل الروتينات على تحسين إحساسنا بالتماسك، وهي عملية تسمح لنا بفهم بانوراما أحداث الحياة.

وعندما يكون لدينا روتين ثابت، سواء كان ذلك روتين العمل لمدة خمسة أيام وأخذ يومين إجازة أو الانخراط في مجموعة من الإجراءات كل يوم، تصبح حياتنا ذات مغزى أكبر.

وتظهر الأبحاث أن الحفاظ على وقت نوم ثابت قد يكون مهما للاستمتاع بيوم الاثنين بقدر أهمية مدة نومك أو جودته.

وتؤدي التغييرات في أنماط النوم خلال عطلات نهاية الأسبوع إلى إرهاق السفر الاجتماعي. على سبيل المثال، قد يؤدي النوم في وقت متأخر عن المعتاد ولفترة أطول في الأيام الخالية إلى حدوث تناقض بين الساعة الجسدية والمسؤوليات المفروضة اجتماعيا. هذا مرتبط بارتفاع مستويات التوتر صباح الاثنين.

حاول أن تخصص وقتا محددا للنوم والاستيقاظ، وتجنب القيلولة. وقد ترغب أيضا في إنشاء روتين "تهدئة" لمدة 30 دقيقة قبل النوم، عن طريق إيقاف تشغيل أجهزتك الرقمية أو وضعها بعيدا وممارسة تقنيات الاسترخاء.

ويمكن للهرمونات أيضا أن تلعب دورا في شعورنا تجاه أيام الاثنين.

على سبيل المثال، الكورتيزول هو هرمون مهم للغاية متعدد الوظائف. إنه يساعد أجسامنا على التحكم في التمثيل الغذائي لدينا، وتنظيم دورة النوم والاستيقاظ، واستجابتنا للتوتر، من بين أمور أخرى.

ويتم إطلاقه عادة قبل حوالي ساعة من الاستيقاظ (يساعدنا في الشعور بالاستيقاظ)، ثم تنخفض مستوياته حتى صباح اليوم التالي، إلا إذا كنا تحت الضغط.

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وتحت الضغط الحاد، لا تطلق أجسامنا الكورتيزول فحسب، بل تطلق الأدرينالين أيضا استعدادا للقتال أو الهروب. وهذا عندما ينبض القلب بسرعة، نتعرق وقد نتفاعل بشكل اندفاعي. وتختطف اللوزة (منطقة صغيرة على شكل لوز في قاعدة أدمغتنا) أدمغتنا. وتخلق استجابة عاطفية فائقة السرعة للتوتر حتى قبل أن تتمكن أدمغتنا من المعالجة والتفكير فيما إذا كانت هناك حاجة إليها.

ولكن بمجرد أن نفكر - تنشيط قشرة الفص الجبهي في الدماغ، والمنطقة التي نتحدث عنها وتفكيرنا التنفيذي - سيتم تخفيف هذه الاستجابة، إذا لم يكن هناك تهديد حقيقي. إنها معركة مستمرة بين عواطفنا وعقلنا. قد يوقظنا هذا في منتصف الليل عندما نشعر بالتوتر الشديد أو القلق.

إذن، لا ينبغي أن يكون مفاجئا أن مستويات الكورتيزول، المقاسة في عينات اللعاب للأفراد العاملين بدوام كامل، تميل إلى الارتفاع يومي الاثنين والثلاثاء، مع تسجيل أدنى المستويات في أيام الأحد.

وباعتباره هرمون التوتر، يتقلب الكورتيزول يوميا، ولكن ليس باستمرار. في أيام الأسبوع، بمجرد أن نستيقظ، ترتفع مستويات الكورتيزول، وتميل الاختلافات إلى أن تكون أعلى منها في عطلات نهاية الأسبوع.

لمكافحة هذا، نحتاج إلى خداع اللوزة عن طريق تدريب الدماغ على التعرف على التهديدات الفعلية فقط. بعبارة أخرى، نحتاج إلى تنشيط قشرة الفص الجبهي لدينا بأسرع ما يمكن.

وواحدة من أفضل الطرق لتحقيق ذلك وتقليل التوتر العام، تكمن من خلال أنشطة الاسترخاء، خاصة يوم الاثنين.

ويتمثل أحد الاحتمالات في اليقظة، والتي ترتبط بانخفاض الكورتيزول. ويعد قضاء الوقت في الطبيعة طريقة أخرى - الخروج أول شيء يوم الإثنين أو حتى خلال ساعة الغداء يمكن أن يحدث فرقا كبيرا في كيفية إدراكك لبداية الأسبوع.

امنح نفسك الوقت قبل التحقق من هاتفك ووسائل التواصل الاجتماعي والأخبار. من الجيد انتظار انخفاض ذروة الكورتيزول بشكل طبيعي، والذي يحدث بعد حوالي ساعة من الاستيقاظ قبل أن تعرض نفسك للضغوط الخارجية.

باتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك تدريب عقلك على الاعتقاد بأن أيام الأسبوع يمكن (تقريبا) أن تكون جيدة مثل عطلة نهاية الأسبوع.

التقرير من إعداد كريستينا ر. ريشكي، محاضرة في كلية الصيدلة وعلوم الجزيئات الحيوية ومحققة ممولة في مركز أبحاث الأعصاب المستقبلية، جامعة RCSI للطب والعلوم الصحية، وجولانتا بيرك، محاضرة أولى، مركز العلوم الصحية الإيجابية، جامعة RCSI للطب والعلوم الصحية.

المصدر: ساينس ألرت