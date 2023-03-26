المغرب.. موجات حر شديدة خلال الأيام القادمة

أعلنت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب أنه من المرتقب تسجيل موجة حر ستتراوح فيها الحرارة بين 36 و41 درجة اعتبارا من يوم الثلاثاء وحتى الخميس المقبل في عدة أقاليم بالمملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 38 و41 درجة في كل من أوسرد، وطاطا، وأسا-الزاك، والسمارة، وتارودانت، والعيون، وبوجدور، وواد الذهب.

وأضافت المديرية، أنه من المرتقب كذلك تسجيل درجات حرارة عليا تتراوح ما بين 36 و38 درجة في كل من الفقيه بن صالح، واليوسفية، ومراكش، وأكادير إيداوتانان، وشتوكة-أيت باها، وإنزكان أيت ملول، وطانطان، وطرفاية، وشيشاوة.

المصدر: وكالة المغرب العربي للأنباء