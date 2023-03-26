جدل واسع في الكويت بعد تغريدة طبيبة عن عطلة الأيام العشرة الأخيرة من رمضان

أثارت طبيبة كويتية في تغريدة على "تويتر" حالة من الجدل بعد مطالبتها بعدم الموافقة على اعتبار العشرة الأواخر من رمضان عطلة رسمية.

وقالت الطبيبة الكويتية فريدة الحبيب، في تغريدتها التي انتشرت على نطاق واسع، إن شهر رمضان للعمل وليس للخمول والكسل.

وذكرت الطبيبة: "أشعر بالمرارة وأنا أقرأ المطالبات بعطلة العشر الأواخر!"

وتابعت: "العمل عبادة ونحن في شهر العبادة كيف تقابل ربّك وأنت خامل وكسلان.. وين حقوق الوطن".

وأضافت: "هل تعتبر الراتب الذي تتقاضاه حلالا؟ كل موظفه وموظف له الحق في أخذ إجازة من رصيده في العشر الأواخر.. آسفة أقول هذا بطر وجهالة!".

أشعربالمرارة وانا أقرأ المطالبات بعطلة العشر الأواخر !!

العمل عبادة ونحن في شهر العبادة كيف تقابل ربّك وانت خامل وكسلان وين حقوق الوطن ..هل تعتبر الراتب الذي تتقاضاه حلالاً؟

كل موظفه وموظف له الحق في اخذ إجازة من رصيده في العشر الأواخر . آسفة أقول هذا بطر وجهالة!

وإن شاء الله… — Farida Al Habib/فريدة الحبيب (@FaridaAlHabib1) March 25, 2023

وكانت لجنة الموارد البشرية البرلمانية أقرت مقترحا مقدما من النائب حمد العبيد، على اعتبار العشر الأواخر من رمضان عطلة رسمية، ورفعت اللجنة تقريرها إلى مجلس الأمة لاتخاذ قراره.

ويأتي ذلك بعد إقرار لجنة الموارد البشرية البرلمانية بخفض ساعات عمل الموظفين، وفق دراسات أظهرت أنه قد يحقق انتاجية أعلى ويحسن الخدمة وفتح خيار الدوام المرن بناء على طلب الموظف وموافقة الجهة الحكومية.

وأصدرت اللجنة بيانا بهذا الشأن قالت فيه: "نظرا لاقتراب شهر رمضان المبارك وما نشهده من حرص أهل الكويت على إحياء هذا الشهر المبارك بالعبادة والصيام والقيام والاعتكاف، ومن منطلق الواجب علينا مجلسًا وحكومة لتهيئة الأجواء الإيمانية وتذليل ما يمكن تذليله في سبيل ذلك، وافقت لجنة الموارد البشرية على اعتبار العشر الأواخر من رمضان عطلة رسمية بناءً على اقتراح النائب حمد العبيد".

وافقت لجنة الموارد البشرية على اعتبار العشر الأواخر من رمضان عطلة رسمية بناءً على اقتراح النائب حمد العبيد .@hamadalobaidpic.twitter.com/rmQQD2Kg1I — حمد العبيد - اللجنة الإعلامية (@HamadalobaidM) March 16, 2023

هذا، وأيد عدد من النشطاء في الكويت مطالبة الدكتورة فريدة الحبيب، معتبرين هذا التوجه هو بمنزلة تخريب ممنهج بكلفة عالية في ظل إنتاجية ضعيفة بالأساس.

وفي المقابل، رحب العديد من المغردين بالعطلة، مشيرين إلى أنه يجب إعطاء الدين المساحة الكافية من الوقت، خاصة في هذا الوقت من العام، كما أشاروا إلى أن الإنتاجية ليست محصورة بالوظيفة.

المصدر: RT + "تويتر"