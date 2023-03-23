كان بين الركاب.. طيار خارج الخدمة ينقذ طائرة من كارثة جوية

تدخل طيار خارج الخدمة كان بين ركاب رحلة تابعة لخطوط "ساوث ويست" متجهة إلى كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية وهبط بالطائرة بسلام، بعد إصابة قبطانها بأزمة صحية منعته من قيادة الطائرة.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الرحلة كانت متجهة إلى كولومبوس بولاية أوهايو الأمريكية، وبقيت في الجو لأكثر من ساعة بقليل قبل أن تعود بأمان إلى مدينة لاس فيغاس.

وأفادت بأن رحلة "ساوث ويست" 6013 أُجبرت على العودة إلى لاس فيغاس، حيث كانت هناك حاجة إلى رعاية طبية عاجلة للطيار الرئيسي الذي عجز عن مواصلة الرحلة.

ووثقت تسجيلات أرشيف الراديو مساعد الطيار وهو يقول: "القبطان بدأ يشعر بألم في المعدة أغمي عليه لقد أصبح عاجزا.. إنه الآن في الجزء الخلفي من الطائرة مع طاقم الضيافة.. لكننا بحاجة إلى نقله في سيارة إسعاف على الفور".

تمكنت الطائرة من الهبوط بسلام، وتمكن طاقم بديل من تولي وتشغيل الرحلة إلى كولومبوس.

ولم تكشف شرطة الطيران عن حالة الطيار الذي احتاج إلى رعاية طبية، كما أنها رفضت التعليق عما حدث واكتفت بالتأكيد على أن جميع طياريها مدربون مواقف مثل هذه الحالة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية