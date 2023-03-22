الذكاء الاصطناعي يظهر كيف سيتم اعتقال ترامب وسجنه بحال توجيه اتهام ضده بقضية الممثلة الإباحية (صور)

انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، صور تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، تظهر لحظات "متوقعة" في حال قبض على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويأتي ذلك وسط إمكانية توجيه هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام إلى ترامب هذا الأسبوع ، تتهمه بتزوير سجلات تجارية مرتبطة بمدفوعات مالية خلال حملته الرئاسية لعام 2016، لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز.

هذا ومن شأن إصدار لائحة اتهام في نيويورك أن يجعل ترامب أول رئيس أمريكي سابق يواجه تهمة جنائية.

وتُظهر الصور المفبركة، التي شوهدت حتى الآن ملايين المرات، أن ترامب يقاوم بصفته ضباطا أمام ضباط شرطة نيويورك يحاولون كبح جماحه، حيث أن بعض الصور تلفق سيناريوهات يظهر فيها الرئيس الخامس والأربعون وهو يكافح من أجل الهروب من الضباط.

كما تظهر الصور المفبركة ميلانيا ترامب، إلى جانب نجل الرئيس السابق، دونالد ترامب جونيور، يحتجان على الاعتقال.

Meanwhile, in AI Trump world: pic.twitter.com/8pzeIZws0k — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 21, 2023

وكان دونالد ترامب قد حذر في وقت سابق على شبكته للتواصل الاجتماعي Truth Social من أنه قد يتم القبض عليه في هذه القضية 21 مارس، فيما ينفي الرئيس السابق وجود أي علاقة مع الممثلة أو أي أعمال غير قانونية من جانبه، ورفض الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين.

وقد ظهرت دانيلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، إلى الجمهور عام 2018، حيث كتبت صحيفة Wall Street Journal أن محامي ترامب، مايكل كوهين، دفع لها 130 ألف دولار مقابل صمتها عن علاقتها بالرئيس، ونفى البيت الأبيض هذه المعلومات.

وفي وقت لاحق، قالت الفنانة لوسائل الإعلام إن مجهولا هددها وطفلتها بسبب إفشاء معلومات عن القضية، وحينها اتهم ترامب دانيلز بالكذب.

المصدر: "الإندبيندينت" + "نوفوستي"