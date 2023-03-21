 
مباشر

الفنانة أحلام تعلق على شخص مازحها بـ"زواجهما" (صورة)

متفرقات

الفنانة أحلام تعلق على شخص مازحها بـ
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uyv1

علقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، على ادعاء متابع لها في "تويتر" بالزواج منها وعقد قرانه عليها .


ونشر أحد الأشخاص في"تويتر" صورة للفنانة أحلام وهي ترتدي فستان أبيض ظهرت به في حفل "ليلة صوت مصر"، لمشاركة الفنانة أنغام الغناء على المسرح،إلى جانبها صورة لشاب "وسيم".

وعلق على الصورة قائلا: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بحمد الله عقد قراني بمن أختارها الله شريكه لي، اللهم اجعله عقدا تنعقد به سعادتن".

من جهتها، أعادت الفنانة أحلام نشر تغريدته معلقة عليها بالقول: "مستحيل ..ههههههه".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا