الفنانة أحلام تعلق على شخص مازحها بـ"زواجهما" (صورة)

علقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، على ادعاء متابع لها في "تويتر" بالزواج منها وعقد قرانه عليها .



ونشر أحد الأشخاص في"تويتر" صورة للفنانة أحلام وهي ترتدي فستان أبيض ظهرت به في حفل "ليلة صوت مصر"، لمشاركة الفنانة أنغام الغناء على المسرح،إلى جانبها صورة لشاب "وسيم".

وعلق على الصورة قائلا: "الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم بحمد الله عقد قراني بمن أختارها الله شريكه لي، اللهم اجعله عقدا تنعقد به سعادتن".



من جهتها، أعادت الفنانة أحلام نشر تغريدته معلقة عليها بالقول: "مستحيل ..ههههههه".

مستحيل هههههههه https://t.co/5fLuu8MNrF — A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) March 19, 2023

المصدر: RT