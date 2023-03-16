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حساب "تاريخ آل سعود" يكشف عن أبناء وبنات الملك عبد العزيز الذين على قيد الحياة (صورة)

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Globallookpress
السعودية
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كشف حساب "تاريخ آل سعود" في تغريدة على موقع "تويتر" أسماء أبناء وبنات الملك الراحل عبد العزيز آل سعود الذين على قيد الحياة، حسب الترتيب العمري.

وضمت قائمة الأبناء أولا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، تلاه الأمير ممدوح، ثم الأمير عبد الإله، والأمير أحمد، والأمير مشهور، وأخيرا الأمير مقرن بن عبد العزيز.

أما بالنسبة للبنات، فقد ذكر الحساب أن كلا من الأمير لطيفة، والأميرة نورة الثانية، والأميرة مشاعل، والأميرة عبطاء، والأميرة طرفة، على قيد الحياة.

يذكر أن الملك الراحل أنجب 36 ابنا و27 بنتا.

المصدر: صحيفة "صدى" السعودية

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