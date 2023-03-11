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إمام مسجد في لندن يرفض مصافحة زوجة ولي عهد بريطانيا (فيديو)

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إمام مسجد في لندن يرفض مصافحة زوجة ولي عهد بريطانيا (فيديو)
RT
إمام مسجد في لندن يرفض مصافحة زوجة ولي عهد بريطانيا
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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فيديو لزيارة ولي العهد البريطاني الأمير وليم وزوجته الأميرة كيت ميدلتون أحد المساجد غربي لندن.

واحتراما لقدسية المسجد ارتدت زوجة الأمير غطاء على رأسها، فيما وثق مقطع الفيديو رفض مدير المركز الإسلامي التابع له المسجد مصافحة الأميرة عندما مدت يدها لمصافحته، حيث تمسك الإمام بتعاليم الإسلام بعدم جواز مصافحة الأجنبية.

ونال الفيديو اهتماما كبيرا وانتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حاز تصرف إمام المسجد إعجاب الجميع.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

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