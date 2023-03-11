الولايات المتحدة.. إنقاذ قط إفريقي أثبتت التحاليل أنه "تعاطى" الكوكايين (صور + فيديو)

ذكرت مجموعة لإنقاذ الحيوانات في الولايات المتحدة أنها أنزلت قطا كبيرا علق على شجرة في سينسيناتي، أكدت التحاليل أنه كان تحت تأثير الكوكايين.

وقال مسؤولو مراقبة الحيوانات إن القط "Amiry" هرب عندما أوقفت الشرطة صاحبه في 28 يناير، حيث قفز من السيارة واعتلى شجرة.

وصرح راي أندرسون من مركز رعاية الحيوانات بمقاطعة هاميلتون، بأن حراسة الكلاب استجابت لتقارير عن وجود "نمر" في شجرة في حوالي الساعة الثانية صباحا، مؤكدا أنه قد تم القبض عليه.

وأضاف أندرسون أن فريقا طبيا عالج القطة الكبيرة التي أصيبت بكسر في الساق أثناء استعادتها، كما أجروا اختبار الحمض النووي الذي كشف أنه "تعاطى" مخدر الكوكايين.

وتابع قائلا: "لا يمكنني التحدث عن كيفية تعرضه للكوكايين في هذا الوقت".

وبين أندرسون أن امتلاك قط "السيرفال" الإفريقي (بج) غير قانوني في ولاية أوهايو، لكن لا يتم توجيه الاتهامات حاليا ضد مالكه.

وأفاد بأن مالك القط تعاون معهم خلال التحقيق وتنازل عن الوصاية على Amir، مشيرا إلى أنه تم إرساله إلى حديقة حيوان Cincinnati Zoo بعد أن تلقى العلاج.

المصدر: شبكة "cbs" الأمريكية