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رجل يظهر في مدرسة أمريكية بملابس يوليوس قيصر

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رجل يظهر في مدرسة أمريكية بملابس يوليوس قيصر
Sputnik
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حضر أحد الآباء في مدينة نيو هامبشاير الأمريكية، إلى اجتماع مجلس إدارة المدرسة مرتديا زي يوليوس قيصر، للاحتجاج على السياسة الجنسية في المدرسة.

وقال الرجل، واسمه مايكل غولييلمو، للحاضرين إنه يوليوس قيصر، ومن ثم إنه امرأة، وسألهم هل يصدقون هذه السخافات.  

 

رجل يظهر في مدرسة أمريكية بملابس يوليوس قيصر

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وشدد المحتج على ضرورة إقالة مدير المدرسة والمعلم الذي جاء مؤخرا إلى الفصل الدراسي بملابس نسائية.

وقال: "يكمن واجب المعلم في العمل لصالح الأطفال. علموهم الحقيقة وليس الأكاذيب، واسردوا عليهم الوقائع وليس الخيالات. قوموا بتعليمهم علم الأحياء وليس الأجندة الاجتماعية. نحن ندفع الضرائب ونستحق أن يتم تعليم أطفالنا لقاء ما ندفعه. والحديث هنا ليس عن الأجندة الاجتماعية، سواء كانت يمينية أم يسارية".

المصدر: RT

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