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أمطار غزيرة على مكة ومنطقة عسير تشكل سيولا في المنطقة (فيديو + صور)

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أمطار غزيرة على مكة ومنطقة عسير تشكل سيولا في المنطقة (فيديو + صور)
Gettyimages.ru
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هطلت اليوم السبت أمطار من متوسطة لغزيرة على منطقة عسير شملت مدينة أبها ومحافظتي محايل عسير والنماص ومراكز السودة ووادي بن هشبل والواديين وباللحمر، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

وفي السياق ذاته، شهدت عكاظ شرق الطائف تشكلا للسيول وأيضا في وادي عكاظ شمال شرق الطائف، نتيجة هطول الأمطار. بالإضافة إلى تساقط حبات البرد فوق المناطق.

ط

المصدر: واس + تويتر

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