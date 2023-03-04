أمطار غزيرة على مكة ومنطقة عسير تشكل سيولا في المنطقة (فيديو + صور)

هطلت اليوم السبت أمطار من متوسطة لغزيرة على منطقة عسير شملت مدينة أبها ومحافظتي محايل عسير والنماص ومراكز السودة ووادي بن هشبل والواديين وباللحمر، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.

وفي السياق ذاته، شهدت عكاظ شرق الطائف تشكلا للسيول وأيضا في وادي عكاظ شمال شرق الطائف، نتيجة هطول الأمطار. بالإضافة إلى تساقط حبات البرد فوق المناطق.

تصوير جوي

لسيول عكاظ شرق الطايف

تصوير سناب الغيث @Al_Baladi16pic.twitter.com/UeSRvFzm0o — طقس منطقة مكة المكرمة ⛈ (@Makkah_wether) March 3, 2023

سيول وادي عكاظ شمال شرق الطائف 11-8-1444 pic.twitter.com/VlnLENwDMp — صلاح الجعيد (@salahuuuu) March 3, 2023

تصوير جوي 🚁

سيول عكاظ شرق الطايف اليوم الجمعه ٣ مارس pic.twitter.com/g7XChx3q2a — سناب الغيث (@Al_Baladi16) March 3, 2023 ط

امطار مع برد على الحويه شمال الطايف pic.twitter.com/e8HAtxgPYb — سناب الغيث (@Al_Baladi16) March 3, 2023

المصدر: واس + تويتر