أمطار غزيرة على مكة ومنطقة عسير تشكل سيولا في المنطقة (فيديو + صور)
هطلت اليوم السبت أمطار من متوسطة لغزيرة على منطقة عسير شملت مدينة أبها ومحافظتي محايل عسير والنماص ومراكز السودة ووادي بن هشبل والواديين وباللحمر، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.
وفي السياق ذاته، شهدت عكاظ شرق الطائف تشكلا للسيول وأيضا في وادي عكاظ شمال شرق الطائف، نتيجة هطول الأمطار. بالإضافة إلى تساقط حبات البرد فوق المناطق.
تصوير جوي— طقس منطقة مكة المكرمة ⛈ (@Makkah_wether) March 3, 2023
لسيول عكاظ شرق الطايف
تصوير سناب الغيث @Al_Baladi16pic.twitter.com/UeSRvFzm0o
سيول وادي عكاظ شمال شرق الطائف 11-8-1444 pic.twitter.com/VlnLENwDMp— صلاح الجعيد (@salahuuuu) March 3, 2023
ط
تصوير جوي 🚁— سناب الغيث (@Al_Baladi16) March 3, 2023
سيول عكاظ شرق الطايف اليوم الجمعه ٣ مارس pic.twitter.com/g7XChx3q2a
امطار مع برد على الحويه شمال الطايف pic.twitter.com/e8HAtxgPYb— سناب الغيث (@Al_Baladi16) March 3, 2023
المصدر: واس + تويتر