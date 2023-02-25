مصر.. أسراب كبيرة من البعوض تهاجم السيارات في الإسكندرية (صور)

أظهرت صور تداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مصر، اليوم السبت، ما يمكن وصفه بـ"أسراب من البعوض تهاجم السيارات" وذلك على الطريق الساحلي الدولي غربي الإسكندرية.

وبيّنت الصور أن البعوض ينجذب نحو كشافات السيارات ويصطدم بها ويموت، ويلتصق بأجزاء السيارة وخاصة الزجاج الأمامي الأمر الذي يعيق الرؤية أمام السائقين بحسب ما نشرته الصفحات.

أما بالنسبة لخريطة انتشار تلك الأسراب، شملت بحسب تعليقات المواطنين في الإسكندرية الطريق الدولي، المناطق التالية: قبل بشائر الخير القباري- الكوبري قبل بشاير الخير اتجاه الإسكندرية- بعد الكيلو 21"، بينما قال أحد المتابعين أن انتشار البعوض امتد لطريق الإسكندرية الصحراوي أيضا.

بدوره، أشار مصدر بإدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة، في تصريح لـ"مصراوي" إلى أن بعض فصائل الحشرات تنشط مع توافر عوامل مثل ارتفاع درجات الحرارة والقرب من مسطحات مائية.

المصدر: مصرواي