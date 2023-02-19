وراء القضبان.. منتحل صفة قاض يبتز مواطنين عراقيين

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، القبض على شخص انتحل صفة قاض وابتز مبالغ مالية من مواطنين.

وذكر جهاز الأمن في بيان صحفي أن "العملية تمت بعد نصب كمين محكم واستدراج المتهم، الذي اعترف بقيامه بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع صورة فيها لأحد القضاة بهدف إيهام المواطنين بإمكانية إصدار مذكرات قبض وإنجاز المعاملات مقابل استحصال مبالغ مالية".

وأضاف: "دوّنت أقوال المتهم وأحيل إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".

المصدر: RT