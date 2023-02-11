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الولايات المتحدة.. شاب يتسلق برجا شاهقا في أريزونا على طريقة "الرجل العنكبوت" (فيديو)

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الولايات المتحدة.. شاب يتسلق برجا شاهقا في أريزونا على طريقة
RT
الولايات المتحدة.. شاب يتسلق برجا شاهقا في أريزونا على طريقة "الرجل العنكبوت"
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نشرت وسائل إعلام ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتسلّق ناشط أمريكي مناهض للإجهاض برجا من 40 طابقا في مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأمريكية.

وبمجرد وصوله إلى السطح ألقت الشرطة القبض على الرجل الذي أطلق على نفسه لقب "الرجل العنكبوت المؤيد للحياة".

ويُعتقد أن اسمه الحقيقي هو مايسون دي شامبس، الذي قام بأعمال مثيرة مماثلة في مدن أمريكية أخرى.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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