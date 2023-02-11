 
مباشر

الجزائر.. العثور على رؤوس وبقايا حمير مذبوحة في البويرة

متفرقات

الجزائر.. العثور على رؤوس وبقايا حمير مذبوحة في البويرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqdr

نقل موقع الشروق عن مصادر مطلعة أنه تم اكتشاف مجموعة من رؤوس وبقايا لحمير مذبوحة ومرمية بإحدى الشعاب في منطقة بكوش الواقعة على أطراف مدينة سور الغزلان بالبويرة في الجزائر.

وبحسب الشروق، رجحت مصادر أن لحومها قد تم توجيهها نحو الاستهلاك البشري، خاصة مع انتشار المذابح العشوائية وكذا البيع العشوائي للحوم بالأسواق الأسبوعية عبر الجهة الجنوبية للولاية، مما دفع بمكتب منظمة حماية المستهلك بالولاية إلى المطالبة بتسليط أقصى العقوبات ضد المتورطين.

وتم اكتشاف رأسي حمير، إضافة إلى بقايا أحشاء وأطراف منها جنين لم يكتمل نموه بعد، وهي مرمية بإحدى الشعاب بمنطقة بكوش الواقعة بين سور الغزلان والهاشمية جنوب البويرة، الأمر الذي دفع بمواطنين إلى التبليغ عنها، حيث يعتقد بأن لحومها قد تم توجيهها للاستهلاك البشري بطريقة أو بأخرى.

وعلمت الشروق وفق مصادرها أن مصالح مكتب النظافة البلدي قد تدخلت وقامت بدفن تلك البقايا، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول الحادثة لمعرفة تفاصيلها.

تجدر الإشارة إلى أن الجهة الجنوبية للبويرة وحسب الإحصائيات المقدمة حول ضبط كميات معتبرة من اللحوم المختلفة غير المراقبة والتي لا تحمل الشهادة البيطرية، تبين وجود نشاط واسع للمذابح العشوائية وغير المراقبة، هذا بالإضافة إلى انتشار ظاهرة بيع اللحوم بالأسواق الأسبوعية وبعض الشوارع، الأمر الذي يجعلها ملاذا لتسويق بعض أنواع اللحوم غير الصالحة أو الممنوعة، الأمر الذي يستوجب تكثيف عمليات المراقبة والتحقيق حول نشاط تلك المذابح وكذا بيع اللحوم العشوائي، فضلا عن ضرورة تحلي المستهلك بثقافة استهلاكية تجعله في منأى عن الكثير من الأمراض والأضرار الصحية والاقتصادية.

المصدر: الشروق 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم الخامس