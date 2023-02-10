لبناني يهاجم مصرفا بـ"شنيور" للحصول على أموال فشل في استردادها (فيديو)

هاجم مواطن لبناني أحد البنوك في لبنان باستخدام "شنيور" (مثقب) محاولا فتح باب البنك للحصول على أمواله المودعة التي فشل في استردادها.

وقالت جمعية المودعين اللبنانيين إن هجوما بالمقدح وقع على فرع بنك الاعتماد المصرفي في المديرج بلبنان.

جدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها مواطن لبناني بنكا، حيث سبق أن عاشت عدة بنوك الوضعية نفسها.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، إذ تجاوز سعر صرف الدولار 60 ألف ليرة لبنانية، وسط فراغ سياسي منذ أكتوبر الماضي.

هجوم بالمقدح على بنك الاعتماد pic.twitter.com/raEczoEF7z — جمعية المودعين اللبنانيين (@Lebdepositors) February 10, 2023

المصدر: وسائل إعلام لبنانية