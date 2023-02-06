وظائف معرضة لخطر التلاشي مع "استبدال البشر بآلات الذكاء الصناعي"

تثير روبوتات الذكاء الصناعي، على غرار ChatGPT، مخاوف من أن يفقد الملايين وظائفهم في المستقبل القريب.

فمنذ صنعه في نوفمبر من العام الماضي، استخدم ChatGPT، روبوت الدردشة المستند إلى الذكاء الصناعي، من OpenAI، لإجراء العديد من الوظائف، بدءا بمساعدة البعض على "العثور على الشريك في الحب"، وكتابة خطابات التعريف وملخصات الكتب والسير الذاتية، إلى كتابة قصائد بأصوات شعراء متوفين.

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وما أثار المزيد من الاهتمام بـ ChatGPT، قدرته الآن على إجراء مقابلات العمل بين المرشحين والمديرين.

ورغم أنه لا ينبغي القلق من هذا الاتجاه الحديث للبحث عن الوظائف بالذكاء الصناعي، لكن بعض الخبراء يعتقدون أن ChatGPT يمكنه أن يحل محل البشر في العديد من المهن.

ويشير زاك سعيدي، المدير الإبداعي ورئيس الوكالة الإبداعية IZSRI، التي تستخدم منذ الآن الذكاء الصناعي لأتمتة بعض المهام الكتابية، إلى أنه يمكن استبدال المزيد من البشر بالذكاء الصناعي في السنوات الثلاث المقبلة.

وهذه هي الوظائف التي يعتقد أنها ستكون أول ما سيستولي عليه الذكاء الصناعي من وظائف ينتزعها من الأشخاص:

مؤلفو الإعلانات والمدونون

يعتقد سعيدي أن مؤلفي الإعلانات والمدونينالذين ينتجون نسخا عبر الإنترنت يمكن أن يكونوا أول من سيتعرض للضرر.

وصرح في حديث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إننا نعمل مع الكثير من مدبجي الإعلانات وهناك بالتأكيد الكثير من الحديث في الصناعة حول استبدال مؤلفي المحتوى بتقنية الذكاء الصناعي. فـChatGPT مجاني، بينما مؤلفو الإعلانات ليسوا كذلك. نتوقع أن يتجه المزيد من الشركات الصغيرة الماهرة في مجال التكنولوجيا إلى ChatGPT ونظرائه في الذكاء الصناعي عند إنشاء المزيد من المحتوى".

البيع بالتجزئة

يعتقد سعيدي أن قطاع البيع بالتجزئة سيتعرض "لخسائر فادحة في الوظائف" بسبب الذكاء الصناعي.

وأوضح: "كما رأينا، يتم استبدال موظفي تسجيل الدخول والمغادرة ومساعدي خدمة العملاء والمتسوقين الشخصيين ببطء بواسطة روبوتات الذكاء الصناعي، مدعومة بنفس النوع من تكنولوجيا التعلم الصناعي التي يعمل عليها ChatGPT".

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عمال التكنولوجيا

يمكن لـ ChatGPT أيضا كتابة تعليمات برمجية للكمبيوتر بلغات مثل Python - ما يعني أن وظائف مهندسي البرمجيات قد تكون في خطر.

وقال سعيدي: "يقوم ChatGPT بإنشاء أسطر من كود HTML دون الحاجة إلى التفكير، وحل الأخطاء المعقدة في تسلسل التعليمات البرمجية بشكل أسرع من الإنسان. وهذا، إلى حد ما، يلقي بظلال من التشكيك في الدور الداعم لمهندسي البرمجيات".

وتابع: "بينما لا نزال بحاجة إلى إنسان لتخطيط مشروع ما لتطوير برمجيات معينة، يمكن أن يعمل ChatGPT كأداة حاسمة لحل التعليمات البرمجية المعطلة وبناء التطبيقات الأساسية، وهو الدور الذي كان من الممكن تخصيصه سابقا لمهندسي البرمجيات المبتدئين".

مصممو الغرافيك

أوضح سعيدي أن الذكاء الصناعي يمكنه أيضا إنتاج الصور، وهو عامل أساسي في تصميم الغرافيك.

لكن مصممي الغرافيك قد يتطلعون إلى الذكاء الصناعي كمصدر للإلهام، بدلا من أن يكون بديلا لعملهم التصميمي بشكل مستقل.

المصدر: ذي صن