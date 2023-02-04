طفل يبصر النور مفاجئا الجميع بشيء في كفه! (صورة)

وضعت المواطنة الأمريكية فيوليت كويك من ولاية أيداهو طفلها على الرغم من استخدامها لوسائل منع الحمل.

وأنجبت فيوليت البالغة من العمر 20 عاما طفلها على الرغم من استخدامها لوسائل منع الحمل "اللولب الرحمي"، وأبصر الطفل النور ممسكا بيده اللولب كالمنتصر.

وفي مقطع فيديو نشر على "Tik Tok"، وتجاوزت مشاهداته 22.8 مليون مشاهدة، ظهر الطفل الرضيع رودي حاملا بيده اللولب الرحمي وسط ذهول الطاقم الطبي.

وقالت كويك إنها عانت من التعب والإعياء لعدة أسابيع الأمر الذي دفعها لإجراء اختبار للحمل، ولم تصدق الأمر عندما رأت أن النتيجة كانت إيجابية وأعادت الاختبار ست مرات وأسفرت جميعها عن ذات النتيجة.

وأضافت كويك أنها وزوجها لم يخططان لإنجاب طفل، نظرا لصغر سنهما فهما يبلغان من العمر 20 عاما وتزوجا منذ عام فقط.

ووفقا لجمعية تنظيم الأسرة الأمريكية فإن نسبة نجاح اللولب في منع الحمل هي 99%، ما يعني أن امرأة من كل 100 امرأة يحملن على الرغم من استخدام اللولب.

وعلقت كويك: "شخص ما يجب أن يكون 0.01 في المائة، وهذه أنا وطفلي".

المصدر: نيويورك بوست