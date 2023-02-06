ثعبان برأسين في أستراليا يسمى تيمنا بعدوّ باتمان!

أطلق على ثعبان أسترالي متحوّر برأسين، نُقل إلى The Unusual Pet Vets في جيندالي، كوينزلاند، اسم "ذي الوجهين" تيمنا بخصم باتمان هارفي دنت، الذي مات في نهاية فيلم The Dark Knight.

وقال الطبيب البيطري جوش ليناس: "فقس الثعبان في الأسر وكان يُعتقد في البداية أنه توأم في البيضة، ولكن عندما خرج من البيضة، كان من الواضح أن الأمر لم يكن كذلك. ليس معروفا على وجه اليقين كيف حدث ذلك، لكن يُعتقد أنه كان متجها أن يكونا توأما لم ينفصل بالكامل".

Mutant two-headed SNAKE born in Australia is named after Batman's nemesis https://t.co/5xKItKHrK6 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) February 3, 2023

ويُعتقد أن احتمالات تفقيس ثعبان برأسين تبلغ حوالي واحد من كل 100.000. ولا تزال احتمالات بقاء مثل هذا الثعبان على قيد الحياة أطول.

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وقال الدكتور ليناس: "في هذه الحالة، ستكون التحديات هي صعوبات التمشي الأساسية بسبب التغيرات الحادة في العمود الفقري ووضعية الرأس. وسيكون هناك صعوبة في الأكل لأن هذا النوع هو عائق قد يؤدي إلى مشاكل".

وكان من الصعب على أي طعام تجاوز نقطة إدخال الرأس الثاني. وكان هناك قلبان والآخر أصغر بكثير - كان مضغوطا بواسطة القلب الأكبر، ويُشتبه في أنه كان سيفشل في المستقبل القريب.

وتابع: "تم إجراء عدد من الاختبارات وتبين أن من غير المرجح أن يعيش الثعبان بنوعية حياة جيدة. وهذا هو سبب تنفيذ القتل الرحيم لإنهاء المعاناة ومنعها".

وكشف تشريح الجثة أن الثعبان - بالإضافة إلى الرأسين - كان له دماغان ورئتان ومعدتان وقلبان.

ويتشارك كلا الرأسين في مجموعة واحدة من الأمعاء والكليتين، وكان بينهما خصية واحدة فقط - والثعبان العادي له اثنتان.

وعلى الرغم من أن كل رأس يعمل بشكل مستقل، إلا أن الرأس الأيسر هو الذي قرر في النهاية الاتجاه الذي يتحرك فيه الجسم.

المصدر: ديلي ميل