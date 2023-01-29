عملية جراحية ناجحة في السعودية لترميم قلب طفلة في 6 ساعات

تمكن فريق طبي في جازان السعودية من إنهاء معاناة طفلة عمرها 3 سنوات مصابة بثقب في القلب، بعملية جراحية ناجحة استغرقت 6 ساعات.

وقد تسبّب الثقب بين البطينين، والتشوه الخلقي، والإرتجاع في الصمام الأورطي لقلب الطفلة، بمشاكل صحية، نُقلت على إثرها لقسم الإسعاف بمستشفى الأمير محمد بن ناصر، ضمن تصنيف الحالات الطارئة.

وبعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية، أُجري العمل الجراحي الناجح والعاجل لمدة 6 ساعات، وهو ما يعتبر أول خطوة هامة على طريق تعافيها من مشكلات صحّية عالية الخطورة، مع تأخر النمو، والالتهابات المتكررة في الرئتين.

وذكرت مديرية صحة جازان، أنه جرى التنسيق بين الفرق الطبية في أقسام قلب الأطفال، والعمليات، والعناية الحرجة للأطفال، وجراحة القلب والتروية القلبية، وتقرر إجراء تدخل جراحي عاجل، وتصنيفها ضمن عمليات القلب المفتوح، إذ جرى إقفال الثقب بين البطينين بواسطة الغشاء البلوري المحيطة بالقلب.

وبيّنت أنّه جرى نقل الطفلة إلى قسم العناية المركزة بعد العملية، لاستكمال الحالة من الفرق الطبية المُختصة والتمريضية حتى استقرار الحالة وتماثلها للشفاء.

المصدر: جريدة اليوم