 
مباشر

صاعقة تضرب طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار أنطاليا (فيديو)

متفرقات

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/un6l

أفادت وسائل إعلام تركية بأن صاعقة ضربت طائرة من طراز "Anadolujet" أثناء هبوطها في مطار أنطاليا دون وقوع إصابات.

ونشرت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تعرض الطائرة لصاعقة أثناء عاصفة مطرية فوق أجواء مدينة انطاليا.

وتشهد مدينة أنطاليا طقسا سيئا منذ مساء الجمعة، وأصدرت المقاطعة تنبيها بإشارة برتقالية بسبب العواصف الرعدية والعواصف في البحر والرياح بقوة الأعاصير.

وفي مقاطعة كيمير، وصلت سرعة الرياح إلى 153 كم/ساعة، وفي منطقة كونيالتي في أنطاليا - 100 كم / ساعة. وتجاوز ارتفاع الأمواج في البحر في بعض الأحيان 5 أمتار.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا