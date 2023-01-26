"إعجاز".. لبؤة عمياء تعتني بشبليها (فيديو)

نشرت "حديقة السودان للحياة البرية" مقطع فيديو وثق كيف تعتني لبؤة عمياء بشبليها.

وقالت الحديقة في تدوينة على "تويتر": "ما الإعجاز؟ لبؤة عمياء مضت من سنوات عمرها 14 عام من متوسط 15 عاما تعيشها الأسود".

و"أضافت "أتت لنا بشبلين بلغا من العمر شهرين فكانت في العناية بهما تفوق وصيفاتها مكتملات الصحة من نظافة واهتمام وإرضاع".

واختتمت التغريدة بالقول: "أليس حقأ ان نطلق على ما تقوم به (بُرَّة) إعجازا؟".

ما الإعجاز ؟

لبؤة عمياء 💔

مضت من سنوات عمرها 14 عام من متوسط 15 عاما تعيشها الاسود.

أتت لنا بشبلين بلغو من العمر شهرين فكانت في العناية بهم تفوق وصيفاتها مكتملات الصحة من نظافة واهتمام وإرضاع ،

اليس حقأ ان نطلق على ما تقوم به (بُرَّة) أعجازاً؟ pic.twitter.com/qoRvahjMBv — Sudan Animal Rescue حديقة السودان للحياة البرية (@SudAnimalRescue) January 25, 2023

المصدر: RT