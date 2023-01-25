باريس هيلتون تفاجئ معجبيها بمولودها الأول

فاجأت المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية باريس هيلتون معجبيها بإعلانها عن استقبالها مولودها الأول من زوجها الكاتب الأمريكي كارتر ريوم.

وشاركت هيلتون (41 عاما) الخبر في منشور على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، يوم الثلاثاء (24 يناير)، دون الكشف عن جنس المولود.

وعلقت على الصورة، حيث كانت تمسك بيد ابنها، قائلة أنه لا توجد كلمات يمكن أن تعبر عن الحب الذي يكنونه.

وكشف تقرير لصحيفة PEOPLE أن الطفل الأول لهيلتون وزوجها هو صبي وعن طريق أم بديلة.

وصرحت الممثلة الأمريكية للصحيفة، يوم الثلاثاء 24 يناير، حصريا: "لطالما كان حلمي أن أكون أما وأنا سعيدة جدا لأنني وجدنا أنا وكارتر بعضنا. نحن متحمسون جدا لبدء عائلتنا معا وقلوبنا تنفجر بالحب لطفلنا الرضيع."

وأشارت هيلتون في السابق إلى رغبتها في أن تصبح أما، كاشفة في مقابلة مع صحيفة PEOPLE، في ديسمبر الماضي بدء عملية الإخصاب في المختبر (IVF) خلال ذروة جائحة "كوفيد-19"، في منتصف 2020.

وأُجبرت هيلتون مؤخرا على توضيح رحلة التلقيح الصناعي بعد أن كشفت والدتها كاثي هيلتون أن الزوجين يكافحان من أجل الحمل.

وقالت: "لقد بدأنا في الذهاب والقيام بذلك لبضعة أشهر لأن العالم كان مغلقا، كنا نريد تكوين أسرة. هذا توقيت مثالي".

المصدر: إندبندنت