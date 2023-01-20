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بريطانيا.. الشاب الذي ألقى بالبيض على الملك تشارلز يدفع ببراءته

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بريطانيا.. الشاب الذي ألقى بالبيض على الملك تشارلز يدفع ببراءته
AFP
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دافع طالب بريطاني ألقى بالبيض على الملك تشارلز في نوفمبر الماضي، عن نفسه وقال إنه غير مذنب وأن أفعاله لم تشكل أي تهديد.

ونفى باتريك ثيلويل (23 عاما)، وجود مخالفة تتعلق بالنظام العام تتعلق بالحادث الذي وقع في يورك، شمال إنجلترا.

وقال قاضي المقاطعة بول غولدسبرينغ، إن ثيلويل الذي أفرج عنه بكفالة غير مشروطة، سيواجه المحاكمة في 14 أبريل.

وقال نيكولا هول محامي ثيلويل في جلسة الاستماع إن المحاكمة ستعالج مسألة ما إذا كانت أفعاله جزء من "احتجاج مشروع، مشيرة إلى أن موكلها يرى أن أفعاله "ضرورية وجزء من احتجاج على المؤسسة".

وكان تم إلقاء عدد من البيض على الملك البالغ من العمر 74 عاما، عندما زار يورك مع زوجته الملكة كاميلا، لكن لم يصب الزوجان.

ويوم الجمعة الماضي، تم تغريم رجل يبلغ من العمر 21 عاما بمبلغ 100 جنيه إسترليني (122 دولارا) بعد أن اعترف بإلقاء بيضة على تشارلز في لوتون شمال لندن.

المصدر: "أ ف ب"

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