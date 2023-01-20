بريطانيا.. الشاب الذي ألقى بالبيض على الملك تشارلز يدفع ببراءته

دافع طالب بريطاني ألقى بالبيض على الملك تشارلز في نوفمبر الماضي، عن نفسه وقال إنه غير مذنب وأن أفعاله لم تشكل أي تهديد.

ونفى باتريك ثيلويل (23 عاما)، وجود مخالفة تتعلق بالنظام العام تتعلق بالحادث الذي وقع في يورك، شمال إنجلترا.

وقال قاضي المقاطعة بول غولدسبرينغ، إن ثيلويل الذي أفرج عنه بكفالة غير مشروطة، سيواجه المحاكمة في 14 أبريل.

Eggs are thrown at King Charles. His security detail reacts slowly, appear clueless as to what to do. (Video: itv NEWS) pic.twitter.com/ESFjoCUZ0S — Mike Sington (@MikeSington) November 9, 2022

وقال نيكولا هول محامي ثيلويل في جلسة الاستماع إن المحاكمة ستعالج مسألة ما إذا كانت أفعاله جزء من "احتجاج مشروع، مشيرة إلى أن موكلها يرى أن أفعاله "ضرورية وجزء من احتجاج على المؤسسة".

وكان تم إلقاء عدد من البيض على الملك البالغ من العمر 74 عاما، عندما زار يورك مع زوجته الملكة كاميلا، لكن لم يصب الزوجان.

ويوم الجمعة الماضي، تم تغريم رجل يبلغ من العمر 21 عاما بمبلغ 100 جنيه إسترليني (122 دولارا) بعد أن اعترف بإلقاء بيضة على تشارلز في لوتون شمال لندن.

المصدر: "أ ف ب"